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≡ В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50407
В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
Отправлено: 03.11.24 - 16:31
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- Считаю работу Южного отдела слабой. Экспертиза была проведена, но отравления до сих пор происходят в СО "Мичуринец"! - отмечает Анастасия СЕРИКОВА. - Неужели так сложно найти виновного, имея уже территориальное ограничение?!
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
82
Re: В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать...
Отправлено: 03.11.24 - 16:31
#1
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волонтеры готовы заплатить 600 000 тенге".
Неслабо волонтёры волонтёрят. Молодцы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42152
Re: В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать...
Отправлено: 03.11.24 - 19:37
#2
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Да, я уже в Инсте сказал ей.
Ну да, 600 тысяч за голову человека, им там денег некуда девать наверно.
Охотники за головами..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6690
Re: В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать...
Отправлено: 03.11.24 - 20:02
#3
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Цитата:
111:
600 тысяч за голову человека


Павлики Морозовы, вперёд !!!
А, почему они ( волонтёры) сами не найдут этого человека, если это НЕ СЛОЖНО ??
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
231
Re: В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать...
Отправлено: 03.11.24 - 20:17
#4
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А ,собственно, почему эти собаки живут в СО ?Люди выращивают в саду растения, создают природный уют, а тут - вонь, лай, мухи !Пусть волонтёры забирают собак домой, а оставшихся подвергнуть утилизации.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2093
В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
Отправлено: 03.11.24 - 20:39
#5
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Цитата:
Волонтер Анастасия СЕРИКОВА отметила, что хоть Южный отдел УП Костаная изначально помогал им в расследовании преступления, сейчас, на ее взгляд, полиция бездействует.

Источник:

А где результаты экспертизы которые на прямую указывали бы об отравлений собак? Возможно они умирают от инфекционных заболеваний . Потому что в местах скопления такого большого количества животных и и содержание в антисанитарных всё возможно..идёт естественный отбор , и ещё один момент упустили, конкуренция между "собачниками" на рынке попрошайничества. Нанимайте себе охранную организацию раз такие богатые..у полиции своей работы хватает, как кроме проблем с собачим бизнесом

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 03.11.2024 - 21:40]
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