Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким Костанайской области считает вакханалией и анархией в сельском хозяйстве и чего требует от законодателей
«Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким Костанайской области считает вакханалией и анархией в сельском хозяйстве и чего требует от законодателей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50407
«Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким Костанайской области считает вакханалией и анархией в сельском хозяйстве и чего требует от законодателей
Отправлено: 03.11.24 - 13:18
- Во многих случаях ведут хозяйство по упрощенной схеме, - сказал Кумар Аксакалов. - Имея большие площади земельных угодий, занимаются только растениеводством. То есть отрасль у нас в целом работает так, что сельские люди вынуждены уезжать. В поисках лучшей жизни, практически бросив свои дома.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7181
Re: «Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким...
Отправлено: 03.11.24 - 13:18
Я вам заявляю как специалист,в нашей зоне рискового земледелия получать урожайность в 35ц/га это почти потолок,когда на черноземье указанные цифры самые низкие. Сама природа не даст вырастить хороший результат, а нашими в 11ц/га это мышинная возня. Не стоит бороться и проклинать всех подряд,надо просто перейти на животноводство....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 413
«Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким Костанайской области считает вакханалией и анархией в сельском хозяйстве и чего требует от законодателей
Отправлено: 03.11.24 - 14:30
По сути бывший президент породил дармоедов на земле,давая им субсидии, которые разворовывались, расходовались на другие цели, но только не на улучшения плодородия почвы. Все арендаторы земли поголовно понимали, что нужно перед Назарбаевым поплакать и он им даст деньги. Правильно, не надо давать никак субсидий! Взял землю, не надо уничтожать её. Забирать у всех земли нужно с 2025 года на основании нормативного акта Правительства РК и с учетом решения Высшей аудиторской Палаты. Хватит дармоедов кормить деньгами народа, которые уничтожают не только землю, но и унижают народ своими корыстными действиями! Пора акиму области подключить антикоррупционную службу области насчет получения и расходования субсидий, не дожидаясь решения Высшей аудиторской Палаты РК. И это должно быть Законом, за нарушение которого должно быть адекватное наказание по всей строгости. На то и щука, чтобы карась не дремал!
[Исправлено: абике, 03.11.2024 - 15:31]
[Исправлено: абике, 03.11.2024 - 15:31]
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 82
Re: «Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким...
Отправлено: 03.11.24 - 14:37
Конечно, животноводства нет! Откуда ему взяться с такими ценами на корма. Поэтому свиней почти нет совсем!
Цитата:
Ну да.. .Совсем просто. Проще некуда. А корма откуда? И по каким ценам? Животноводство то будет золотым! Вернее, его продукция)))
Цитата:
сайлау курманов:
надо просто перейти на животноводство....
надо просто перейти на животноводство....
Ну да.. .Совсем просто. Проще некуда. А корма откуда? И по каким ценам? Животноводство то будет золотым! Вернее, его продукция)))
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1649
Re: «Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким...
Отправлено: 03.11.24 - 15:53
Цитата:
......смотри Сайлау я уже порядка лет здесь в Германии работаю эта местность где я нахожусь называется Заурляд что в переводе означает кислая земля,земля сплошная коричнивая глина,но они умудряются выращивать зерновые,овощи и прочее с хорошим урожаем .....правда и химии порядком применяют и все эти продукты какие то не вкусные как у нас....едешь смотришь как картофель растёт не одной травинки,перед тем как собрать его батву травят химией ...
сайлау курманов:
Я вам заявляю как специалист,в нашей зоне рискового земледелия получать урожайность в 35ц/га это почти потолок,когда на черноземье указанные цифры самые низкие. Сама природа не даст вырастить хороший результат, а нашими в 11ц/га это мышинная возня. Не стоит бороться и проклинать всех подряд,надо просто перейти на животноводство....
Я вам заявляю как специалист,в нашей зоне рискового земледелия получать урожайность в 35ц/га это почти потолок,когда на черноземье указанные цифры самые низкие. Сама природа не даст вырастить хороший результат, а нашими в 11ц/га это мышинная возня. Не стоит бороться и проклинать всех подряд,надо просто перейти на животноводство....
......смотри Сайлау я уже порядка лет здесь в Германии работаю эта местность где я нахожусь называется Заурляд что в переводе означает кислая земля,земля сплошная коричнивая глина,но они умудряются выращивать зерновые,овощи и прочее с хорошим урожаем .....правда и химии порядком применяют и все эти продукты какие то не вкусные как у нас....едешь смотришь как картофель растёт не одной травинки,перед тем как собрать его батву травят химией ...
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 936
Re: «Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким...
Отправлено: 03.11.24 - 16:49
Цитата:
Можно попробовать у генных инженеров спросить мнение о том что природа даст или нет. В сша при использовании гибридных семян производительность с единицы площади увеличилась вдвое. И это только гибридных, без применения технологий направленной генетической модификации.
сайлау курманов:
Я вам заявляю как специалист,в нашей зоне рискового земледелия получать урожайность в 35ц/га это почти потолок,когда на черноземье указанные цифры самые низкие. Сама природа не даст вырастить хороший результат,
Я вам заявляю как специалист,в нашей зоне рискового земледелия получать урожайность в 35ц/га это почти потолок,когда на черноземье указанные цифры самые низкие. Сама природа не даст вырастить хороший результат,
Можно попробовать у генных инженеров спросить мнение о том что природа даст или нет. В сша при использовании гибридных семян производительность с единицы площади увеличилась вдвое. И это только гибридных, без применения технологий направленной генетической модификации.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6688
Re: «Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким...
Отправлено: 03.11.24 - 17:39
Для чего БОЛЬШИЕ и КРАСИВЫЕ цифры в растениеводстве???
Для дырки от очередного ордена ??
Россия закрыла транзит для зерна; Узбекистан - взвинтил пошлины на муку и зерно; Китай - тоже не очень торопиться покупать наше зерно и много тонн заворачивает назад бракуя по качеству. В этом году хоть и ВАЛ - есть, но большинство зерна- низкого качества, в основном 4 и 5 класса.
На сегодня ВСЕ элеваторы ПЕРЕПОЛНЕНЫ и мельницы тоже ЗАТОВАРЕНЫ и редко кто принимает зерно.
Не вижу дальнейшего смысла в поднятии урожайности за счёт применения химии, если его осенью НЕ КУДА продать.
Наше естественное плодородие в моей 3 степной зоне, даёт при среднегодовой норме осадков в 230-250 мм стабильно 8-10 ц/га и этого мне и моим коллегам хватает- и вал средненький есть и качество отличное и цена в такие годы СТАБИЛЬНАЯ - 100-120 тенге/ килограмм и с такой ценой мы закрываем все долги и кредиты и на жизнь хватает и при этом не нужно никаких субсидии.
Это и есть наша фишка- пшеница ХАЙ-ПРО выращенная при наших суховеях и ветрах и жарком знойном солнце.
Она в основном идёт улучшителем к некачественной муке переработанной из российской, узбекской, туркменской, китайской и прочих пшениц.
Правительству надо наладить самое главное - рынок с Китаем - это бездонная бочка, только наши почему то начинают ХИТРИТЬ, вести бизнес по казакпайски: - в результате - чрезмерно щепетильные китайцы начинают нашим зернотрейдерам не доверять и в конечном итоге - не хотят вести с ними дела. В конечном итоге от этого СТРАДАЕМ мы - простые земледельцы.
Нужен хороший и государственный министр сельского хозяйства, а не этот временщик ни дня не проработавший в сельском хозяйстве.
Для дырки от очередного ордена ??
Россия закрыла транзит для зерна; Узбекистан - взвинтил пошлины на муку и зерно; Китай - тоже не очень торопиться покупать наше зерно и много тонн заворачивает назад бракуя по качеству. В этом году хоть и ВАЛ - есть, но большинство зерна- низкого качества, в основном 4 и 5 класса.
На сегодня ВСЕ элеваторы ПЕРЕПОЛНЕНЫ и мельницы тоже ЗАТОВАРЕНЫ и редко кто принимает зерно.
Не вижу дальнейшего смысла в поднятии урожайности за счёт применения химии, если его осенью НЕ КУДА продать.
Наше естественное плодородие в моей 3 степной зоне, даёт при среднегодовой норме осадков в 230-250 мм стабильно 8-10 ц/га и этого мне и моим коллегам хватает- и вал средненький есть и качество отличное и цена в такие годы СТАБИЛЬНАЯ - 100-120 тенге/ килограмм и с такой ценой мы закрываем все долги и кредиты и на жизнь хватает и при этом не нужно никаких субсидии.
Это и есть наша фишка- пшеница ХАЙ-ПРО выращенная при наших суховеях и ветрах и жарком знойном солнце.
Она в основном идёт улучшителем к некачественной муке переработанной из российской, узбекской, туркменской, китайской и прочих пшениц.
Правительству надо наладить самое главное - рынок с Китаем - это бездонная бочка, только наши почему то начинают ХИТРИТЬ, вести бизнес по казакпайски: - в результате - чрезмерно щепетильные китайцы начинают нашим зернотрейдерам не доверять и в конечном итоге - не хотят вести с ними дела. В конечном итоге от этого СТРАДАЕМ мы - простые земледельцы.
Нужен хороший и государственный министр сельского хозяйства, а не этот временщик ни дня не проработавший в сельском хозяйстве.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15510
«Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким Костанайской области считает вакханалией и анархией в сельском хозяйстве и чего требует от законодателей
Отправлено: 03.11.24 - 17:52
Цитата:
ACROS:Помню было опх "заречное" вроде гремел на весь союз. Ставили опыты над семенами. Где оно? Развалили?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать