Re: «Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким...

Отправлено: - 17:39

Для чего БОЛЬШИЕ и КРАСИВЫЕ цифры в растениеводстве???

Для дырки от очередного ордена ??



Россия закрыла транзит для зерна; Узбекистан - взвинтил пошлины на муку и зерно; Китай - тоже не очень торопиться покупать наше зерно и много тонн заворачивает назад бракуя по качеству. В этом году хоть и ВАЛ - есть, но большинство зерна- низкого качества, в основном 4 и 5 класса.

На сегодня ВСЕ элеваторы ПЕРЕПОЛНЕНЫ и мельницы тоже ЗАТОВАРЕНЫ и редко кто принимает зерно.

Не вижу дальнейшего смысла в поднятии урожайности за счёт применения химии, если его осенью НЕ КУДА продать.

Наше естественное плодородие в моей 3 степной зоне, даёт при среднегодовой норме осадков в 230-250 мм стабильно 8-10 ц/га и этого мне и моим коллегам хватает- и вал средненький есть и качество отличное и цена в такие годы СТАБИЛЬНАЯ - 100-120 тенге/ килограмм и с такой ценой мы закрываем все долги и кредиты и на жизнь хватает и при этом не нужно никаких субсидии.

Это и есть наша фишка- пшеница ХАЙ-ПРО выращенная при наших суховеях и ветрах и жарком знойном солнце.

Она в основном идёт улучшителем к некачественной муке переработанной из российской, узбекской, туркменской, китайской и прочих пшениц.

Правительству надо наладить самое главное - рынок с Китаем - это бездонная бочка, только наши почему то начинают ХИТРИТЬ, вести бизнес по казакпайски: - в результате - чрезмерно щепетильные китайцы начинают нашим зернотрейдерам не доверять и в конечном итоге - не хотят вести с ними дела. В конечном итоге от этого СТРАДАЕМ мы - простые земледельцы.

Нужен хороший и государственный министр сельского хозяйства, а не этот временщик ни дня не проработавший в сельском хозяйстве.