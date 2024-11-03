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≡ В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50407
В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
Отправлено: 03.11.24 - 16:31
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- Считаю работу Южного отдела слабой. Экспертиза была проведена, но отравления до сих пор происходят в СО "Мичуринец"! - отмечает Анастасия СЕРИКОВА. - Неужели так сложно найти виновного, имея уже территориальное ограничение?!
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§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
82
Re: В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать...
Отправлено: 03.11.24 - 16:31
#1
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волонтеры готовы заплатить 600 000 тенге".
Неслабо волонтёры волонтёрят. Молодцы.
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