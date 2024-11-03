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≡ Сандригайло, Горбачев и молодой город - Первый кинооператор Рудного о своем пути в профессии всей жизни
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50407
Сандригайло, Горбачев и молодой город - Первый кинооператор Рудного о своем пути в профессии всей жизни
Отправлено: 03.11.24 - 15:21
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Алексей ЧЕРВОНЫЙ родился в 1936 году в селе Ситниково Алтайского края. «Прежде, чем получить статус корреспондента, видеографа, фотографа, документалиста, прошел нелегкий путь, - говорит он о себе». О своей жизни и о том, как писалась хроника Рудного, Алексей Никифорович рассказал «НГ».
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11414
Re: Сандригайло, Горбачев и молодой город - Первый кинооператор...
Отправлено: 03.11.24 - 15:21
#1
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****Например, однажды с визитом в обком партию приехал Михаил Сергеевич Горбачев.***
---в обком партиИ -
--- А можно уточнить , когда это было ?
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
126
Re: Сандригайло, Горбачев и молодой город - Первый кинооператор...
Отправлено: 03.11.24 - 15:35
#2
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Цитата:
Гога:
когда это было ?


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11414
Re: Сандригайло, Горбачев и молодой город - Первый кинооператор...
Отправлено: 03.11.24 - 16:19
#3
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****Например, однажды с визитом в обком партию приехал Михаил Сергеевич Горбачев.***---
**Благо, что я успел хоть что-то записать, прежде чем шум камеры стал раздражать генерального секретаря ЦК КПСС.**

---Он не был тогда Генсеком !!! :lol: :lol: :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2389
Re: Сандригайло, Горбачев и молодой город - Первый кинооператор...
Отправлено: 03.11.24 - 17:37
#4
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Цитата:
Гога:
---в обком партиИ

Исправил. Спасибо.
Цитата:
Гога:
--- А можно уточнить , когда это было ?

В 1981 году.

Цитата:
Гога:
--Он не был тогда Генсеком !!!

Вы правы. Исправил.
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