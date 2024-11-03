Отправлено: - 14:19

abaika95:

Будет иронично если весь текст статьи написан в чат джипити и немного отредактирован человеком))

Воды налили, никакой конкретики. Статья ниочем.Цитата:Будет иронично если эксперт в области ИИ не использовал ИИ