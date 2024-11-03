Отправлено: - 15:53

сайлау курманов:

Я вам заявляю как специалист,в нашей зоне рискового земледелия получать урожайность в 35ц/га это почти потолок,когда на черноземье указанные цифры самые низкие. Сама природа не даст вырастить хороший результат, а нашими в 11ц/га это мышинная возня. Не стоит бороться и проклинать всех подряд,надо просто перейти на животноводство....

Цитата:......смотри Сайлау я уже порядка лет здесь в Германии работаю эта местность где я нахожусь называется Заурляд что в переводе означает кислая земля,земля сплошная коричнивая глина,но они умудряются выращивать зерновые,овощи и прочее с хорошим урожаем .....правда и химии порядком применяют и все эти продукты какие то не вкусные как у нас....едешь смотришь как картофель растёт не одной травинки,перед тем как собрать его батву травят химией ...