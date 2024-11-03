Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким Костанайской области считает вакханалией и анархией в сельском хозяйстве и чего требует от законодателей
«Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким Костанайской области считает вакханалией и анархией в сельском хозяйстве и чего требует от законодателей
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
|Зарегистрированные пользователи: simkst
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать