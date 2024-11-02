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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6145
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.11.24 - 15:13
#13486
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Посмотрел интервью основателя mr freeman Павла Мунтяна на Дожде. Такой парадокс, бойцы ВС РФ идут в бой с мр фримэнем прикрепленным на шеврон, а его вдохновителя осудили в России заочно на 8 лет за антивоенную позицию. Всё смешалось в доме Облонских.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24797
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 04:38
#13487
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Как же тут тихо стало и хорошо. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.11.2024 - 06:52]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6145
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 06:38
#13488
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Цитата:
maxsaf:
Как же тут тихо стало и хорошо

Почти как в склепе :-x
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6145
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 06:53
#13489
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Юрий Шевчук на концерте в очередной раз высказался против СВО, посадят?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6145
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 07:20
#13490
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Слушал интервью Лукашенко BBC. Оказывается войска РФ не нападали на Украину с территории Беларуси. Просто были учения, а войска были с Восточного округа при выводе войск, самый короткий был через Киев! А ещё их по дороге спровоцировали коварные украинцы, чтобы те напали на Киев! Шли себе мирно вдоль белорусско-украинской границы, а их раз спровоцировали и пришлось завернуть, по стечению обстоятельств в тот же самый день, когда с других сторон Россия аошла в Украину. Так что Беларусь здесь совершенно не при чём.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
935
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 08:06
#13491
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Цитата:
saba:
Почти как в склепе

чем вам склеп не угодил? само по-себе сооружение глупое конечно, за то аналогичное содержимое больше разговаривать не может. это же прекрасно!
Цитата:
saba:
Юрий Шевчук на концерте в очередной раз высказался против СВО, посадят?

нет, не посадят.
как там термин имеется - уровень доверия власти? ну так вот доверие шевчуку выше чем власти в том числе и среди дяденек которым раздали огнестрельное оружие.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
935
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 08:22
#13492
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Цитата:
saba:
Слушал интервью Лукашенко BBC.

ещё один пенсионер.
вот серьёзно, вы какой адекватности с них хотите? мозг с возрастом портится, вне зависимости от наличия заболеваний.
любому гос.управленцу может быть максимум 55 лет, 60 в крайне редких случаях чрезвычайно талантливых "самородков". дальше - н... с гос.службы, остаток до пенсии нарабатывать где-нибудь в шахте или на заводе у станка.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4087
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 09:46
#13493
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Цитата:
saba:
Почти как в склепе


Лучше в склепе, чем на помойке!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5949
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 11:34
#13494
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Цитата:
maxsaf:
Как же тут тихо стало и хорошо.




Метафорическое сравнение, пока, никто не пострадал... :lol: :lol: :lol: .

[Исправлено: Kairat stayer, 03.11.2024 - 12:41]
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
126
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 11:52
#13495
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Цитата:
Карачун:
мозг с возрастом портится


Так, самым старым нобелевским лауреатом на момент присуждения ему премии был и до сих пор остаётся Леонид Соломонович Гурвич, американский экономист, родившийся в Москве в 1917 году. На момент присуждения премии ему было 90 лет.

Рэй Дэвис умер в 2006 году, через 4 года после получения награды в возрасте 92 лет.

Джозеф Ротблат, хотя и был известным и признанным физиком-ядерщиком, получил в 87 лет Нобелевскую премию

Карл фон Фриш родился в Вене, обучался в медицинской школе, Мюнхенском университете, получил степень доктора философии. Во время своей научной карьеры исследовал разные биологические организмы - беспозвоночных, насекомых и других. Был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 87 лет.

и другие ....


В настоящее время в списках Нобелевских премий насчитывается 876 лауреатов, включая 22 организации.

Средний возраст обладателей премий - 59 лет.

До сих пор самым молодым лауреатом остается 25-летний английский физик Лоуренс Брэгг, получивший премию в 1915 г.
Старейшим лауреатом стал в 2007 г. 90-летний Леон Гурвиц (США, экономика).



[Исправлено: simkst, 03.11.2024 - 13:18]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6145
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 12:19
#13496
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Цитата:
таноми52:
Лучше в склепе, чем на помойке!

Кому как!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16913
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 12:35
#13497
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Цитата:
saba:
Такой парадокс, бойцы ВС РФ идут в бой с мр фримэнем прикрепленным на шеврон, а его вдохновителя осудили в России заочно на 8 лет за антивоенную позицию. Всё смешалось в доме Облонских


Да что мелочи уже подмечать в их палате?

Факт в том что 300 тыс русских мужиков погибло и получило инвалидность ради того чтобы американские газовые компании заняли европейский рынок по поставкам газа а Россия переключилась на Китай горя туда газ по дешевке теперь)

Украину покорить не смогли
Заняли часть разбитой и уничтоженной территории где уже ничего нет и не будет
Самая бессмысленная и тупейшая война России наверно после советско финской
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
935
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 13:34
#13498
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Цитата:
simkst:
Так, самым старым нобелевским лауреатом на момент присуждения ему премии был и до сих пор остаётся Леонид Соломонович Гурвич,

Да, но...
Саму идею на которой базировалась лауреатская работа он предложил в 1960-м, когда простите ему было 43. И работа-то написана собственно ребятами 55-ти и 56-ти лет на основе вот той его идеи и он разумеется указан там как соавтор.
Второй момент заключается в том, что это не корректный пример. Серьезные ученые, это граждане которые запихивают в свой мозг просто неимоверное количество информации, самой разной, формируя не сопоставимое количество нейронных связей относительно людей прочих сфер деятельности. Если провести некое сравнение с массой тела, то людям науки есть куда "худеть" до того момента когда можно будет сказать что все, приплыли тапочки к дивану.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
126
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 14:05
#13499
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Цитата:
Карачун:
людям науки


НЕ только им , а актеры ?

Владимир Зельдин и ...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24797
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 14:11
#13500
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Цитата:
saba:
Почти как в склепе

Не драматизируйте. :-)

Цитата:
Kairat stayer:
Метафорическое сравнение, пока, никто не пострадал...

Ну не знаю, может кто-то и пострадал все таки ;-) :lol:
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