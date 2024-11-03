Re: «Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким...

Отправлено: - 13:18

Я вам заявляю как специалист,в нашей зоне рискового земледелия получать урожайность в 35ц/га это почти потолок,когда на черноземье указанные цифры самые низкие. Сама природа не даст вырастить хороший результат, а нашими в 11ц/га это мышинная возня. Не стоит бороться и проклинать всех подряд,надо просто перейти на животноводство....