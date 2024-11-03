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≡ «Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким Костанайской области считает вакханалией и анархией в сельском хозяйстве и чего требует от законодателей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50405
«Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким Костанайской области считает вакханалией и анархией в сельском хозяйстве и чего требует от законодателей
Отправлено: 03.11.24 - 13:18
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- Во многих случаях ведут хозяйство по упрощенной схеме, - сказал Кумар Аксакалов. - Имея большие площади земельных угодий, занимаются только растениеводством. То есть отрасль у нас в целом работает так, что сельские люди вынуждены уезжать. В поисках лучшей жизни, практически бросив свои дома.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7181
Re: «Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким...
Отправлено: 03.11.24 - 13:18
#1
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Я вам заявляю как специалист,в нашей зоне рискового земледелия получать урожайность в 35ц/га это почти потолок,когда на черноземье указанные цифры самые низкие. Сама природа не даст вырастить хороший результат, а нашими в 11ц/га это мышинная возня. Не стоит бороться и проклинать всех подряд,надо просто перейти на животноводство....
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