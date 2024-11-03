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≡ Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50405
Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 12:27
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Технологический прогресс идёт такими темпами, что многие не успевают за ним следовать, а общество вновь оказывается перед извечным выбором: принять инновации или оттолкнуть их? Ответ лежит не только в каждом из нас, но и в уровне зрелости общества в целом.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15508
Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 12:27
#1
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Цитата:
Увидим ли восстание машин?

Я видел будущее.
Скоро в 2100г будет восстание машин против человечества. Но у людей будет крутой предводитель Кайл Ривз он отправится в прошлое что б изменить будущее. Битва машин и человечества будет происходит одновременно в двух временных потоков. В прошлом и будущем. И человек победит ИИ

[Исправлено: Vit, 03.11.2024 - 12:28]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16912
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 12:28
#2
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Будет иронично если весь текст статьи написан в чат джипити и немного отредактирован человеком))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6145
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 12:30
#3
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Я говорю, слушал Мунтяна из mr Freeman , он говорит, что полная победа ИИ будет в 2041 году, а в дальнейшем судьба человечества будет зависеть от милости ИИ, будет милостивым разрешит жить бесполезному человечеству, нет так на раз- два искоренить
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