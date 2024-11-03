Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?

Отправлено: - 12:30

Я говорю, слушал Мунтяна из mr Freeman , он говорит, что полная победа ИИ будет в 2041 году, а в дальнейшем судьба человечества будет зависеть от милости ИИ, будет милостивым разрешит жить бесполезному человечеству, нет так на раз- два искоренить