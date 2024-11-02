Посмотрел интервью основателя mr freeman Павла Мунтяна на Дожде. Такой парадокс, бойцы ВС РФ идут в бой с мр фримэнем прикрепленным на шеврон, а его вдохновителя осудили в России заочно на 8 лет за антивоенную позицию. Всё смешалось в доме Облонских.
Слушал интервью Лукашенко BBC. Оказывается войска РФ не нападали на Украину с территории Беларуси. Просто были учения, а войска были с Восточного округа при выводе войск, самый короткий был через Киев! А ещё их по дороге спровоцировали коварные украинцы, чтобы те напали на Киев! Шли себе мирно вдоль белорусско-украинской границы, а их раз спровоцировали и пришлось завернуть, по стечению обстоятельств в тот же самый день, когда с других сторон Россия аошла в Украину. Так что Беларусь здесь совершенно не при чём.
ещё один пенсионер. вот серьёзно, вы какой адекватности с них хотите? мозг с возрастом портится, вне зависимости от наличия заболеваний. любому гос.управленцу может быть максимум 55 лет, 60 в крайне редких случаях чрезвычайно талантливых "самородков". дальше - н... с гос.службы, остаток до пенсии нарабатывать где-нибудь в шахте или на заводе у станка.
Так, самым старым нобелевским лауреатом на момент присуждения ему премии был и до сих пор остаётся Леонид Соломонович Гурвич, американский экономист, родившийся в Москве в 1917 году. На момент присуждения премии ему было 90 лет.
Рэй Дэвис умер в 2006 году, через 4 года после получения награды в возрасте 92 лет.
Джозеф Ротблат, хотя и был известным и признанным физиком-ядерщиком, получил в 87 лет Нобелевскую премию
Карл фон Фриш родился в Вене, обучался в медицинской школе, Мюнхенском университете, получил степень доктора философии. Во время своей научной карьеры исследовал разные биологические организмы - беспозвоночных, насекомых и других. Был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 87 лет.
saba: Такой парадокс, бойцы ВС РФ идут в бой с мр фримэнем прикрепленным на шеврон, а его вдохновителя осудили в России заочно на 8 лет за антивоенную позицию. Всё смешалось в доме Облонских
Да что мелочи уже подмечать в их палате?
Факт в том что 300 тыс русских мужиков погибло и получило инвалидность ради того чтобы американские газовые компании заняли европейский рынок по поставкам газа а Россия переключилась на Китай горя туда газ по дешевке теперь)
Украину покорить не смогли Заняли часть разбитой и уничтоженной территории где уже ничего нет и не будет Самая бессмысленная и тупейшая война России наверно после советско финской
simkst: Так, самым старым нобелевским лауреатом на момент присуждения ему премии был и до сих пор остаётся Леонид Соломонович Гурвич,
Да, но... Саму идею на которой базировалась лауреатская работа он предложил в 1960-м, когда простите ему было 43. И работа-то написана собственно ребятами 55-ти и 56-ти лет на основе вот той его идеи и он разумеется указан там как соавтор. Второй момент заключается в том, что это не корректный пример. Серьезные ученые, это граждане которые запихивают в свой мозг просто неимоверное количество информации, самой разной, формируя не сопоставимое количество нейронных связей относительно людей прочих сфер деятельности. Если провести некое сравнение с массой тела, то людям науки есть куда "худеть" до того момента когда можно будет сказать что все, приплыли тапочки к дивану.
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