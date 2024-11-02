Отправлено: - 12:35

saba:

Такой парадокс, бойцы ВС РФ идут в бой с мр фримэнем прикрепленным на шеврон, а его вдохновителя осудили в России заочно на 8 лет за антивоенную позицию. Всё смешалось в доме Облонских

Цитата:Да что мелочи уже подмечать в их палате?Факт в том что 300 тыс русских мужиков погибло и получило инвалидность ради того чтобы американские газовые компании заняли европейский рынок по поставкам газа а Россия переключилась на Китай горя туда газ по дешевке теперь)Украину покорить не смоглиЗаняли часть разбитой и уничтоженной территории где уже ничего нет и не будетСамая бессмысленная и тупейшая война России наверно после советско финской