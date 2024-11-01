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≡ "Смогут выборочно наказывать неугодных" - Журналисты подали коллективный иск к Минкультуры. Репортаж "НГ" из зала суда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50403
"Смогут выборочно наказывать неугодных" - Журналисты подали коллективный иск к Минкультуры. Репортаж "НГ" из зала суда
Отправлено: 01.11.24 - 22:09
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Истцы считают, что "Типовые правила аккредитации" приняты только для того, чтобы госорганы имели возможность лишить неугодных журналистов доступа к информации. Они опасаются, что практика будет избирательной и распространяться только на тех журналистов, которые задают чиновникам неудобные вопросы.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
157
Re: "Смогут выборочно наказывать неугодных" -...
Отправлено: 01.11.24 - 22:09
#1
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При капитализме прюрализма нет и не будет. Сказки! Кто оплачивает тот и танцует девочку. Родился в СССР, получил отличное можно сказать превосходное образование! Бесплатно! Никому в мире это и не снилось, мне есть с чем сравнить. Жил в европе, в хвалёной германии, первое время конечно удивляло, потом вспомнил уроки истории, и всё стало по местам!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
930
Re: "Смогут выборочно наказывать неугодных" -...
Отправлено: 02.11.24 - 08:50
#2
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Цитата:
Одна из угроз национальной безопасности - информационное воздействие на общественное и индивидуальное сознание, - сообщил юрист ответчика. - Они связаны с преднамеренным искажением и распространением недостоверной информации в ущерб национальной безопасности. Поэтому эти правила созданы для того, чтобы информация в СМИ была объективной и достоверной, чтобы она распространялась в официальных, зарегистрированных СМИ.

Источник:

думаю не всем понятно что эта формулировка является прямым оскорблением как журналистов, так и, в первую очередь, всех граждан рк. типа мы сами не способны разобраться в получаемой информации. в данном случае нас прямым текстом назвали недееспособными.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
80
Re: "Смогут выборочно наказывать неугодных" -...
Отправлено: 02.11.24 - 11:40
#3
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Цитата:
ZanoZOV:
При капитализме прюрализма нет и не будет.


Ну при социализме уж, конечно, плюрализма было хоть отбавляй, до 53-го чуть что не так сказал - лагеря или пуля в лоб, а после 53-го - в лагеря или в спец. психушку, на лечение.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
123
"Смогут выборочно наказывать неугодных" - Журналисты подали коллективный иск к Минкультуры. Репортаж "НГ" из зала суда
Отправлено: 02.11.24 - 12:11
#4
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Цитата:
ZanoZOV:
превосходное образование!


Что закончили ?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1648
Re: "Смогут выборочно наказывать неугодных" -...
Отправлено: 03.11.24 - 01:09
#5
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Цитата:
ZanoZOV:
. Жил в европе, в хвалёной германии, первое время конечно удивляло, потом вспомнил уроки истории, и всё стало по местам!


......где жили если не секрет....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1648
Re: "Смогут выборочно наказывать неугодных" -...
Отправлено: 03.11.24 - 01:11
#6
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Цитата:
EvilWizard:
Ну при социализме уж, конечно, плюрализма было хоть отбавляй, до 53-го чуть что не так сказал - лагеря или пуля в лоб, а после 53-го - в лагеря или в спец. психушку, на лечение.


......вы всё это прошли?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6138
"Смогут выборочно наказывать неугодных" - Журналисты подали коллективный иск к Минкультуры. Репортаж "НГ" из зала суда
Отправлено: 03.11.24 - 02:46
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
вы всё это

Мама с отцом рассказывали, как у них в Озерном сторожа посадили за то, что спал на газете с портретом Сталина. В конторе стол стоял большой, он газеты на него постелил и спал, а утром секретарша пораньше пришла, увидела и настучала

[Исправлено: saba, 03.11.2024 - 03:47]
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