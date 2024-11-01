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"Смогут выборочно наказывать неугодных" - Журналисты подали коллективный иск к Минкультуры. Репортаж "НГ" из зала суда
"Смогут выборочно наказывать неугодных" - Журналисты подали коллективный иск к Минкультуры. Репортаж "НГ" из зала суда
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