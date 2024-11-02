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≡ Казахстанец назвал судью коррупционером и поплатился
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50403
Казахстанец назвал судью коррупционером и поплатился
Отправлено: 02.11.24 - 17:44
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Мужчина, являясь ответчиком по гражданскому делу об освобождении земельного участка, во время выездного судебного заседания назвал председательствующего судью коррупционером, обвинив в лоббировании интересов истца.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
412
Re: Казахстанец назвал судью коррупционером и поплатился
Отправлено: 02.11.24 - 17:44
#1
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Для того, чтобы обвинить судью в коррупционном правонарушении нужны "железные" доказательства, а иначе лишение свободы. Считаю, что так и должно быть в отношении тех, у которых в отсутствие мозга, язык только враг!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7180
Re: Казахстанец назвал судью коррупционером и поплатился
Отправлено: 02.11.24 - 18:26
#2
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Поругать и отпустить. Бывает и так,когда надеешься на железобетонные аргументы,но судья имеет свои разумения вопреки здравому смыслу. Так было однажды во время разбирательства по адм делу с Иваном Артаевым. Последний утверждал что индрайвер отказал ему в регистрации по причине отсутствии водительского стажа (есть справка), а приглашенный сотрудник полиции что составлял протокол утверждал что вызвал такси по приложению. Врёт и не краснеет, однако судья поверил последнему
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4571
Re: Казахстанец назвал судью коррупционером и поплатился
Отправлено: 02.11.24 - 21:07
#3
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Коррупция в судейских рядах существует и это ни для кого не секрет.
Человеку надо было сдержать свою обиду и действовать хладнокровно. Но эмоции взяли верх.
Все органы защищают честь мундира, мантии или халата в то время, когда их следует беречь.
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
118
Re: Казахстанец назвал судью коррупционером и поплатился
Отправлено: 02.11.24 - 21:16
#4
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Не вижу криминала, казахстанец просто констатировал общеизвестные факты..веры в справедливость нет!
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
157
Re: Казахстанец назвал судью коррупционером и поплатился
Отправлено: 03.11.24 - 00:34
#5
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Статья вброшена буквально для устрашения строптивых и языкатых! что мол лишнего сболтнёшь и посадим. Разве можно дать оценку судье по материалу в трёх строчках??? нет и ещё раз нет! Поэтому считаю такие статьи и обсуждать то не стоит. Просто взять на вооружение. Всей предистории мы не знаем! И предпологать можно что угодно. :-x
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