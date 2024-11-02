Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Дело в словах или людях?

Отправлено: - 23:41

Год без горячей (в полном смысле этого слова) воды живут костанайцы в доме №9, что в микрорайоне «Юбилейный». Жилье это арендное для социально уязвимых слоев населения. Находится на балансе акимата областного центра. Но вот решать проблему там не спешат.В прошлом году сирота, проживающий в этом доме, отвоевал через суд свое законное жилье. На протяжении 12 лет он добивался заветных квадратных метров. Ему это удалось. Но вот какого оно качества... – В этом доме я уже живу год, – рассказал мужчина. – Когда заехал в квартиру, воды в доме совсем никакой не было. Звонил депутатам, в управление строительства... Проблему решили, но только частично. Холодная вода появилась. Что касается горячей, то таковой ее назвать нельзя: из крана течет теплая. В прошлом году у нас был заместитель акима города Костаная Алмат Исенбаев, пообещал, что все сделают. Но, увы... У нас не работают насосы и не хватает на весь дом теплообменника. Мы обращались к другому заместителю акима города – Алмату Исмагулову, который курирует наш дом. Сказал, что поможет решить проблему и не бросит нас, но так и живем. Похоже, никому нет до нас дела. Квартиры в доме выкупить нельзя, жильцы платят за него аренду – 6616 тенге в месяц плюс коммунальные услуги. Договор с квартиросъемщиками до 2029 года. В доме девять этажей, три подъезда. Всего 108 квартир. Проблема с горячей водой в первом и третьем подъездах. Во втором она горячая.– У нас однокомнатная квартира. Приходится спускать и спускать воду, чтобы она стала хотя бы теплой. Из-за этого счета больше. В том числе и за газ, так как нередко приходится воду даже греть, – рассказывает жительница пятого этажа Анна Волгина. – У нас двое детей. Проблемы с горячим водоснабжением отражаются на качестве жизни и бьют по карману. В доме проживают многодетные семьи, в которых и пять, и шесть детей. Пенсионеров немало. Жильцы дома возмущены и рядом других проблем. Ханифе Тлеубаевой 77 лет. У нее была очень холодная квартира. В прошлом году из-за этого пенсионерке даже пришлось жить у дочери. – Раньше у меня совершенно не грели батареи, газ мне провели только 15 октября – самой последней. То есть теперь тепло есть, газ дали, но с горячей водой проблема пока так и не решена, – говорит женщина. – Мы набираем целую ванну воды, чтобы она пошла теплая. Набранную стараемся расходовать. Иначе получается сливаем в канализацию деньги. Душ принять практически нереально. И замалчивать проблему не буду. Есть еще проблема – очень сильно дует с балкона. В очередной раз ходила с проблемами в акимат. С балконом пообещали помочь, про горячую воду промолчали. В нашем доме живет и заместитель отдела жилищных отношений акимата Костаная. Во втором подъезде, где он проживает, вода есть.....и.т.д.