Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 16:12
- В Варшаве ощущается языковой барьер: только первоначальные фразы кажутся похожими, а если уже идти дальше и глубже изучать язык, то понимаешь, что схожесть только поверхностная, - отмечает Кирилл Рожков. Читать новость
Ну и конечно свинина. В Польше это святое мясо. Оно повсюду. В кафе куча разных блюд, вобщем тут это мясо номер 1.Говядина есть но мало. Про конину не надо спрашивать) Вобщем шея 3000тенге Корейка 2200тенге. Тут наши комерцы молодцы. Не упали лицом. Ну не надо расслабляться надо перегнать буржуев.
Кнопочки для пешеходный переходов есть по всюду, практически в любой деревни. На экранчике загорается слово "чекайте" что по украински в переводе ждите. Получается и по польски тоже самое. Польский лёгкий язык, особенно для украинцев.
Русским языком владеют, в основном, люди старшего поколения, которые изучали его в школе. Молодежь свободно говорит на английском. Это моё впечатление. Да, советскую власть там очень не любят, как и в странах бывшего Варшавского договора. Это относится к людям пожилого и среднего возраста, которые при ней жили и помнят. А молодёжь просто недоумевает, как так можно было жить. Молодежь там такая же, как и наша, но чуть более продвинутая...
На 2021-27 годы Польша получит из бюджета ЕС 160 млрд евро
Польша за 20 лет получила крупнейшую помощь от ЕС для поддержки экономики и на ремонт инфраструктуры, это также улучшило ее инвестиционный имидж, уверены в Варшаве. При этом последние шесть лет страной управляли евроскептики Польша за 20 лет пребывания в Евросоюзе получила от него €245,5 млрд, €83,7 млрд были выплачены обратно в качестве членского взноса, положительный баланс равняется €161,6 млрд. Такой вывод содержится в докладе польского Минфина, пишет Money. Польша вступила в ЕС в 2004 году, в ходе так называемой пятой волны расширения интеграционного объединения, вместе с Кипром, Чехией, Эстонией, Венгрией, Латвией, Литвой, Мальтой, Словакией и Словенией. По оценке аналитиков крупнейшего польского банка PKO, Польша стала «лучшей» среди всех этих стран: по их мнению, Варшава оптимально воспользовалась новыми возможностями, за счет чего объем прямых иностранных инвестиций увеличился на €293 млрд. Кроме того, Польша стала крупнейшим бенефициаром трансфертов из бюджета Евросоюза (13,3%), тогда как Италия, Испания и Франция получили примерно по 12%. Впрочем, при расчете поступивших средств на душу населения и по отношению к ВВП Польша занимала не лидирующие места. Большую часть (65%) денег направили на реализацию проектов в транспортной, энергетической и социальной сферах. Еще немногим более 30% средств пошло на сельское хозяйство.Кроме того, в начале этого года были разблокированы дополнительные средства от ЕС в рамках Национального плана реконструкции: €25 млн в виде грантов и €35 млрд в виде льготных кредитов для восстановления польской экономики, пострадавшей от последствий пандемии, и повышения ее устойчивости к будущим потрясениям.
Брюссель обещает выделить Варшаве причитающуюся ей многомиллиардную помощь. Премьер-министр Дональд Туск рассматривает это как возвращение Польши на европейскую арену Глава правительства Польши тепло приветствовал председателя Европейской комиссии. Урсула фон дер Ляйен приехала в пятницу, чтобы объявить о своем предложении выделить Варшаве в ближайшие несколько дней 137 миллиардов евро. Бывший глава Совета Евросоюза Дональд Туск, долго проработавший в Брюсселе, занимает пост премьер-министра с декабря. Он сказал, что его страна возвращается на европейскую арену:Это действительно важный день для нас, мы много сделали, приложили огромные усилия. 15 октября польские граждане выбрали демократию и верховенство закона. Они - настоящие герои польской истории.Миллиарды, которые бедет переведены Польше в рамках политики сплочения и из Фонда восстановления после пандемии, до сих пор были заморожены из-за того, что предыдущее ультраконсервативное правительство не обеспечило независимость судебной власти и верховенство закона. Не теряя времени, либерал Туск начал приводить систему национальных институтов в соответствие со нормами ЕС и представил ряд реформ, которые оказались убедительным для Урсулы фон дер Ляйен:
**В Польшу впервые попал в прошлом году** ***А в 2024 году Рожков жил в Польше с мая до конца сентября,*** **21-летний житель Костаная Кирилл РОЖКОВ два года подряд жил и работал в Польше.** ----И где ДВА года ?
bgb: Молодежь там такая же, как и наша, но чуть более продвинутая...
......все правильно загранице как всегда всё лучше мы это знаем со школы ещё,молодёжь польши яблоки и клубнику несобирают,этим сейчас занимаются заробитчане из украины или средней азии,а польская продвинутая молодёжь горбатятся на западных европеицев или англичан амереканцев....да кстати продвинутая узбекская молодёжь уже давно покорила америку,если точно самаркандцы бабло там рубят....говорят довольны....
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