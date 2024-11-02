Забудем на время о «совках» и «несовках». Вспомним только элементарную арифметику. При пуске отдельных домов в автономное плавание нужно больше бухгалтеров и кое-кого еще, кому надо бы платить. Причем эти все должны быть относительно честными, компетентными и желающими заниматься соответствующей работой. Читать новость
"...назвать можно по-разному, однако для меня, как получателя услуг, в данном случае ничего не изменится - мое дело вовремя оплачивать коммуналку..." ... Именно в этом и проблема. Автор в упор не хочет видеть разницу между государственной структурой под названием "домоуправление", и общественным объединением под названием "ПКСК" или "ОСИ"... Ему всё-равно, как будет называться место, куда он платит. Только ведь разница есть и она принципиальная. В государственное домоуправление мы платили государству за государственную же квартиру. И государство было озабочено проблемой содержания домов в надлежащем состоянии. В ПКСК/ОСИ квартира принадлежит жильцу. И ПКСК/ОСИ - объединение жильцов - владельцев квартир. И, по сути, те деньги, которые мы как бы платим ПКСК/ОСИ за техобслуживание, являются не просто оплатой неких услуг, а добровольными членскими взносами в фонд ПКСК/ОСИ. И если не относиться к работе ПКСК/ОСИ чисто потребительски, а принимать посильное активное участие в жизнедеятельности своего объединения, то можно не только узнать, почему сумма является именно такой, но и влиять на её размер, влиять на выборы председателя правления и председателя ПКСК (кто не знает - разные это выборные должности), на выборы ревизионной комиссии... На собраниях решаются вопросы распределения собранных средств на те или иные цели. На это тоже можно влиять. Ваш голос может оказаться решающим в решении проблемы, куда потратить деньги - на ремонт подъезда в доме 1 или на ремонт крыши в доме 2... К примеру. И чем раньше основная масса владельцев квартир это поймёт, тем быстрее наладится работа этих структур. ... Что касается специалистов, то тут я согласен с автором в той части, что их действительно не хватает. Во всех сферах нашей жизни. Но тут "спасибо" надо сказать нашему же бывшему президенту. Именно его кадровая и национальная политика привели к тому, что из страны массово начали уезжать специалисты. В самом широком смысле этого слова. А "гениальная" идея ныне действующей министерши труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповой "защитить" население от работающих пенсионеров, которые, по её мнению, отнимают деньги у других, "нагло" позволяя себе получать и пенсию, и зарплату, приведёт к тому, что квалифицированных и опытных кадров на рабочих местах станет ещё меньше. То есть, в школах и д/садах станет ещё меньше учителей и воспитателей, в больницах станет ещё меньше врачей и медсестёр, в коммуналке - ещё меньше слесарей... Список можно составить длинный... ... Жить становится всё весельше и весельше...
Цитата//назовите вы стринги шортами, задница все равно будет голой.//
А, дед то - ШАЛУНИШКА выходит.
Цитата//Что на это скажет статистика?//
Думаю- ничего не скажет- статистика, как и выборы- в Казахстане - они почти РУЧНЫЕ или КАРМАННЫЕ.
Цитата://умело вести танки, становится ли больше?//
Токаев уже ОЗАБОТИЛСЯ этим - следующий 2025 год - год РАБОЧИХ специальностей, и лишь бы его подчинённыеПРИВЫЧНО не превратили это в очередную имиджевую АКЦИЮ или ПОКАЗУХУ ради той же красивой СТАТИСТИЧЕСКОЙ отчётности.
Забудем на время о «совках» и «несовках». Вспомним только элементарную арифметику. При пуске отдельных домов в автономное плавание нужно больше бухгалтеров и кое-кого еще, кому надо бы платить. Причем эти все должны быть относительно честными, компетентными и желающими заниматься соответствующей работой. Если нашли таковых - и слава Богу. Да только, судя по нашим общедомовым собраниям, энергичных и компетентных, да еще желающих впрячься, не так уж много. Так чего же вы шумите, если сами не готовы взяться за дело?
Вот на днях приехала из златоуста, своей исторической родины. Там всё застряло в примерно 2000 годах.. изменений ноль. раньше не обращала внимания никогда к сфере работы ЖКХ. Сейчас задалась вопросом сравнения Там до сих пор работает ГУ по обслуживанию жилого фонда,а затем привлекают аффилированных к себе частных ООО, дичь полнейшая! Оплата идёт всё в куче тепло, вода, мусор и т.д. Кругом грязь.. Сестра оплачивает за ком услуги 12000 т.рублей при зарплате одной ставки учителя 15000 т.рублей..приходиться подрабатывать что бы выжить..вот как жить людям? И все молчат! Работать некому! Город перекопан ...только начали ремонт теплотрасс...Жесть.. Центральные улицы заросли репейником о том что это надо косить вообще понятия не имеют..сестра говорит что никому ничего не надо.. . За то призывы защищать родину за 2000000 рублей на каждом углу! Разве родину защищают за деньги хочется спросить? Нафоткала всего...
Я ЖИВУ в своем доме, мое КСК -это я и мои соседи. Так почему же жителям высотки и многоквартирный Домов кто-то должен приходит и делать со стороны. На улице дичайший капитализм, а жители еще ждут от кого-то помощи
Автору пора въехать в систему ОСИ и ПКСК, иначе ему все до лампочки! Для тех кто в танке! Во-первых,многоквартирный жилой дом (далее-МЖД), называется кондоминиум. Таким он стал после 1998 года "В многоквартирных жилых домах при наличии двух и более собственников квартир, нежилых помещений право собственности на недвижимое имущество возникает в форме КОНДОМИНИУМА". Гос-во, в лице Назарбаева, весь жилой фонд страны в виде приватизации передало всем совкам в частную собственность, начиная с января 1991 года, по остаточной стоимости. После этого, те кто приобрел квартиру по приватизации или купил квартиру, теперь обязан содержать общее имущество объекта кондоминиума, то есть МЖД. Общее имущество МЖД делится на каждую квартиру, после чего получается доля каждого собственника в общем имуществе объекта кондоминиума. И затем за полученную долю нужно оплачивать, как требует ст.50 Закона о жилищных отношениях. Дом будут обслуживать ОСИ, ПКСК, управляющий жилым домом или управляющая компания. Поэтому те, кто не знал и до сих пор не знает жилищное законодательство РК, обязан содержать общее имущество , которое находится в МЖД. Сейчас в каждом доме собственники квартир и нежилых помещений из своего состава выбирают 3 и более собственников, которые называются "Советом дома". Он представляет интересы собственников квартир по вопросам управления объектом кондоминиума и содержания общего имущества объекта кондоминиума. Согласно ст.48-1 ЗРК о жилищных отношениях, управляющий МЖД или управляющая компания оказывает услуги по управлению объектом кондоминиума на основании договора, заключаемого с председателем ОСИ или доверенным лицом простого товарищества. Управляющая компания или управляющий МЖД организует исполнение решений Общего собрания и Совета дома. При этом заключает и исполняет договора об оказании услуг с субъектами сервисной деятельности, заключает договора об оказании коммунальных услуг на содержание общего имущества МЖД с организациями, предоставляющими коммунальные услуги, по их оплате, а также мониторинг исполнения договоров об оказании коммунальных услуг на содержание общего имущества МЖД. Сам управляющий МЖД или управляющая компания по закону не имеют право (запрещено оказывать услуги по содержанию общего имущества МЖД). Они сами по закону имеют право только оказывать услуги по управлению объектом кондоминиума! Председатель ОСИ обязан открыть накопительный счет в банке 2-го уровня для сбора денег для проведения капитального ремонта (лифты, крыши, подвалы и т.д), которые будут расходоваться по решению Общего собрания. Поэтому в этой статье, явно видно, что автор не владеет информацией и не желает самостоятельно изучить жилищное законодательство. Поэтому каждому свое!
ПолиграфЪ Боярышников: Сестра оплачивает за ком услуги 12000 т.рублей при зарплате одной ставки учителя 15000 т.рублей..приходиться подрабатывать что бы выжить..вот как жить людям? И все молчат! Работать некому! Город перекопан ...только начали ремонт теплотрасс...Жесть.. Центральные улицы заросли репейником о том что это надо косить вообще понятия не имеют..сестра говорит что никому ничего не надо.. . За то призывы защищать родину за 2000000 рублей на каждом углу! Разве родину защищают за деньги хочется спросить? Нафоткала всего...
.....боярышникова иди проспись ОПЯТЬ... СНОВА, статью внимательно прочитай она не про Златоуст она про Костанай....да когда это кончится,вот что делает боярышник...
Год без горячей (в полном смысле этого слова) воды живут костанайцы в доме №9, что в микрорайоне «Юбилейный». Жилье это арендное для социально уязвимых слоев населения. Находится на балансе акимата областного центра. Но вот решать проблему там не спешат.В прошлом году сирота, проживающий в этом доме, отвоевал через суд свое законное жилье. На протяжении 12 лет он добивался заветных квадратных метров. Ему это удалось. Но вот какого оно качества... – В этом доме я уже живу год, – рассказал мужчина. – Когда заехал в квартиру, воды в доме совсем никакой не было. Звонил депутатам, в управление строительства... Проблему решили, но только частично. Холодная вода появилась. Что касается горячей, то таковой ее назвать нельзя: из крана течет теплая. В прошлом году у нас был заместитель акима города Костаная Алмат Исенбаев, пообещал, что все сделают. Но, увы... У нас не работают насосы и не хватает на весь дом теплообменника. Мы обращались к другому заместителю акима города – Алмату Исмагулову, который курирует наш дом. Сказал, что поможет решить проблему и не бросит нас, но так и живем. Похоже, никому нет до нас дела. Квартиры в доме выкупить нельзя, жильцы платят за него аренду – 6616 тенге в месяц плюс коммунальные услуги. Договор с квартиросъемщиками до 2029 года. В доме девять этажей, три подъезда. Всего 108 квартир. Проблема с горячей водой в первом и третьем подъездах. Во втором она горячая.– У нас однокомнатная квартира. Приходится спускать и спускать воду, чтобы она стала хотя бы теплой. Из-за этого счета больше. В том числе и за газ, так как нередко приходится воду даже греть, – рассказывает жительница пятого этажа Анна Волгина. – У нас двое детей. Проблемы с горячим водоснабжением отражаются на качестве жизни и бьют по карману. В доме проживают многодетные семьи, в которых и пять, и шесть детей. Пенсионеров немало. Жильцы дома возмущены и рядом других проблем. Ханифе Тлеубаевой 77 лет. У нее была очень холодная квартира. В прошлом году из-за этого пенсионерке даже пришлось жить у дочери. – Раньше у меня совершенно не грели батареи, газ мне провели только 15 октября – самой последней. То есть теперь тепло есть, газ дали, но с горячей водой проблема пока так и не решена, – говорит женщина. – Мы набираем целую ванну воды, чтобы она пошла теплая. Набранную стараемся расходовать. Иначе получается сливаем в канализацию деньги. Душ принять практически нереально. И замалчивать проблему не буду. Есть еще проблема – очень сильно дует с балкона. В очередной раз ходила с проблемами в акимат. С балконом пообещали помочь, про горячую воду промолчали. В нашем доме живет и заместитель отдела жилищных отношений акимата Костаная. Во втором подъезде, где он проживает, вода есть.....и.т.д.
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