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≡ "Костанайская команда по биатлону - самая нищая" - Родители спортсменов просят купить базовый инвентарь. Что отвечают чиновники?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50403
"Костанайская команда по биатлону - самая нищая" - Родители спортсменов просят купить базовый инвентарь. Что отвечают чиновники?
Отправлено: 02.11.24 - 12:35
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На соревнованиях костанайские биатлонисты одалживают винтовки у спортсменов из других областей, а старые автоматы разваливаются посреди гонки, утверждают родители воспитанников секции биатлона при Костанайской ДЮСШ № 3.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7180
Re: "Костанайская команда по биатлону - самая нищая" -...
Отправлено: 02.11.24 - 12:35
#1
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Мой брат заслуженый тренер РК ПО боксу Курманов Кенжебек возит своих подопечных за счет подачки родственников этих юных спортсменов и спонсоров. За счет бюджета наградили грамотой и всего лишь
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3607
"Костанайская команда по биатлону - самая нищая" - Родители спортсменов просят купить базовый инвентарь. Что отвечают чиновники?
Отправлено: 02.11.24 - 15:06
#2
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Цитата:

а старые автоматы разваливаются посреди гонки

автоматическое оружие биатлонистам не положено. Цитата:

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН

фото кого? Диаса Сулеймена, а не Диаса Сулеймен. Родительный падеж никто не отменял.

[Исправлено: юля елиссева, 02.11.2024 - 16:08]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1515
Re: "Костанайская команда по биатлону - самая нищая" -...
Отправлено: 02.11.24 - 15:15
#3
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Юль, какие там падежи?
такое чувство, что они не дописывают
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3607
"Костанайская команда по биатлону - самая нищая" - Родители спортсменов просят купить базовый инвентарь. Что отвечают чиновники?
Отправлено: 02.11.24 - 15:50
#4
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Цитата:
electro:
Юль, какие там падежи?

Это сейчас общая заразная болезнь - писать названия, имена, фамилии без падежных окончаний. Особенно в названиях улиц и организаций, названных в честь кого-то.

[Исправлено: юля елиссева, 02.11.2024 - 16:53]
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4571
Re: "Костанайская команда по биатлону - самая нищая" -...
Отправлено: 02.11.24 - 21:31
#5
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Это не футбол, где бабло крутится...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11412
Re: "Костанайская команда по биатлону - самая нищая" -...
Отправлено: 02.11.24 - 22:15
#6
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***Я сам два года вступал за Алматы на чемпионате мира по лыжным гонкам - только потому, что мой родной регион меня не поддержал.*** --- Вообще - то на чемпионатах мира выступают за страну , а не за город ?!?! :-x :lol: :lol:
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