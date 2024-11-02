Re: Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве,...

Отправлено: - 22:58

На 2021-27 годы Польша получит из бюджета ЕС 160 млрд евро



Польша за 20 лет получила крупнейшую помощь от ЕС для поддержки экономики и на ремонт инфраструктуры, это также улучшило ее инвестиционный имидж, уверены в Варшаве. При этом последние шесть лет страной управляли евроскептики

Польша за 20 лет пребывания в Евросоюзе получила от него €245,5 млрд, €83,7 млрд были выплачены обратно в качестве членского взноса, положительный баланс равняется €161,6 млрд. Такой вывод содержится в докладе польского Минфина, пишет Money. Польша вступила в ЕС в 2004 году, в ходе так называемой пятой волны расширения интеграционного объединения, вместе с Кипром, Чехией, Эстонией, Венгрией, Латвией, Литвой, Мальтой, Словакией и Словенией. По оценке аналитиков крупнейшего польского банка PKO, Польша стала «лучшей» среди всех этих стран: по их мнению, Варшава оптимально воспользовалась новыми возможностями, за счет чего объем прямых иностранных инвестиций увеличился на €293 млрд. Кроме того, Польша стала крупнейшим бенефициаром трансфертов из бюджета Евросоюза (13,3%), тогда как Италия, Испания и Франция получили примерно по 12%. Впрочем, при расчете поступивших средств на душу населения и по отношению к ВВП Польша занимала не лидирующие места. Большую часть (65%) денег направили на реализацию проектов в транспортной, энергетической и социальной сферах. Еще немногим более 30% средств пошло на сельское хозяйство.Кроме того, в начале этого года были разблокированы дополнительные средства от ЕС в рамках Национального плана реконструкции: €25 млн в виде грантов и €35 млрд в виде льготных кредитов для восстановления польской экономики, пострадавшей от последствий пандемии, и повышения ее устойчивости к будущим потрясениям.



Брюссель обещает выделить Варшаве причитающуюся ей многомиллиардную помощь. Премьер-министр Дональд Туск рассматривает это как возвращение Польши на европейскую арену Глава правительства Польши тепло приветствовал председателя Европейской комиссии. Урсула фон дер Ляйен приехала в пятницу, чтобы объявить о своем предложении выделить Варшаве в ближайшие несколько дней 137 миллиардов евро. Бывший глава Совета Евросоюза Дональд Туск, долго проработавший в Брюсселе, занимает пост премьер-министра с декабря. Он сказал, что его страна возвращается на европейскую арену:Это действительно важный день для нас, мы много сделали, приложили огромные усилия. 15 октября польские граждане выбрали демократию и верховенство закона. Они - настоящие герои польской истории.Миллиарды, которые бедет переведены Польше в рамках политики сплочения и из Фонда восстановления после пандемии, до сих пор были заморожены из-за того, что предыдущее ультраконсервативное правительство не обеспечило независимость судебной власти и верховенство закона. Не теряя времени, либерал Туск начал приводить систему национальных институтов в соответствие со нормами ЕС и представил ряд реформ, которые оказались убедительным для Урсулы фон дер Ляйен: