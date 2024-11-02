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≡ Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50403
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 16:12
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- В Варшаве ощущается языковой барьер: только первоначальные фразы кажутся похожими, а если уже идти дальше и глубже изучать язык, то понимаешь, что схожесть только поверхностная, - отмечает Кирилл Рожков.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3607
Re: Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве,...
Отправлено: 02.11.24 - 16:12
#1
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Хорошо в Польше!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15504
Re: Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве,...
Отправлено: 02.11.24 - 16:28
#2
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О, я как раз застрял в Польше уже неделю проедаю командировочные. Добавлю немного о ценах. Авто газ 370 тенге)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15504
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 16:30
#3
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Зелёный горошек Боньдуель. Где то 650 т.


[Исправлено: Vit, 02.11.2024 - 16:31]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15504
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 16:34
#4
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Дезик Ахе по 2200 покупаешь две третья бесплатно)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15504
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 16:35
#5
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Тыквы мутанты. Незнаю по чем)


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15504
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 16:38
#6
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Растительное масло 5 литров 3000тенге.

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15504
Re: Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве,...
Отправлено: 02.11.24 - 16:48
#7
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Для любителей бухнуть) то на заправках круглосуточно есть всё. Рай))
Поляки не запрещают и не боятся за здоровье нации. Кто хочет пей, кто не хочет работай.

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15504
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 17:00
#8
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Вот такую лавочку встретил на распродаже. Оригинальная. Ремеслиники молодцы работают. А Нашим бизнес идея. А то железки во дворах ставят. Фантазии нет))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15504
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 17:12
#9
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Легендарный маргарин Рама, отсталые поляки до сих пор употребляют

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15504
Re: Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве,...
Отправлено: 02.11.24 - 17:18
#10
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Пока молодые дерзайте. Не бойтесь. Уезжайте. Язык тут лёгкий. Вот вам на первое время пару слов что б не пропали тут, без перевода) Курва, Пердоли В Польше без них не как это как с добрым утром. Не бойтесь Тут это в порядке вещей)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1515
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 17:45
#11
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Vit
апплодирую
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7180
Re: Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве,...
Отправлено: 02.11.24 - 18:17
#12
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Я извиняюсь за свою неосведомленость,но поляки же в Евросоюзе и валюта у них вроде евро должна быть, откуда злоты?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3622
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 18:47
#13
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Цитата:
сайлау курманов:
Я извиняюсь за свою неосведомленость

Ничего особенного, не очевидный факт, а так после выхода Великобритании из ЕС, Польша осталась последней страной, со своей валютой.
ПС - поправка, болгары и прибалты, тоже вроде как сохранили свои валюты.

[Исправлено: Эл-починно, 02.11.2024 - 19:58]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6137
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 19:16
#14
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Цитата:
Эл-починно:
сохранили свои валюты

В Прибалтике лет 10 как евро, в Латвии точно
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