Re: Казахстанец назвал судью коррупционером и поплатился

Отправлено: - 18:26

Поругать и отпустить. Бывает и так,когда надеешься на железобетонные аргументы,но судья имеет свои разумения вопреки здравому смыслу. Так было однажды во время разбирательства по адм делу с Иваном Артаевым. Последний утверждал что индрайвер отказал ему в регистрации по причине отсутствии водительского стажа (есть справка), а приглашенный сотрудник полиции что составлял протокол утверждал что вызвал такси по приложению. Врёт и не краснеет, однако судья поверил последнему