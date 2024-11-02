Re: Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве,...

Отправлено: - 17:18

Пока молодые дерзайте. Не бойтесь. Уезжайте. Язык тут лёгкий. Вот вам на первое время пару слов что б не пропали тут, без перевода) Курва, Пердоли В Польше без них не как это как с добрым утром. Не бойтесь Тут это в порядке вещей)