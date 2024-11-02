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Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50403
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 16:12
- В Варшаве ощущается языковой барьер: только первоначальные фразы кажутся похожими, а если уже идти дальше и глубже изучать язык, то понимаешь, что схожесть только поверхностная, - отмечает Кирилл Рожков.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3607
Re: Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве,...
Отправлено: 02.11.24 - 16:12
Хорошо в Польше!
Re: Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве,...
Отправлено: 02.11.24 - 16:28
О, я как раз застрял в Польше уже неделю проедаю командировочные. Добавлю немного о ценах. Авто газ 370 тенге)
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 16:30
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 16:34
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 16:35
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 16:38
Re: Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве,...
Отправлено: 02.11.24 - 16:48
Для любителей бухнуть) то на заправках круглосуточно есть всё. Рай))
Поляки не запрещают и не боятся за здоровье нации. Кто хочет пей, кто не хочет работай.
Поляки не запрещают и не боятся за здоровье нации. Кто хочет пей, кто не хочет работай.
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 17:00
Вот такую лавочку встретил на распродаже. Оригинальная. Ремеслиники молодцы работают. А Нашим бизнес идея. А то железки во дворах ставят. Фантазии нет))
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 17:12
Re: Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве,...
Отправлено: 02.11.24 - 17:18
Пока молодые дерзайте. Не бойтесь. Уезжайте. Язык тут лёгкий. Вот вам на первое время пару слов что б не пропали тут, без перевода) Курва, Пердоли В Польше без них не как это как с добрым утром. Не бойтесь Тут это в порядке вещей)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1515
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 17:45
Vit
апплодирую
апплодирую
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7180
Re: Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве,...
Отправлено: 02.11.24 - 18:17
Я извиняюсь за свою неосведомленость,но поляки же в Евросоюзе и валюта у них вроде евро должна быть, откуда злоты?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3622
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 18:47
Цитата:
Ничего особенного, не очевидный факт, а так после выхода Великобритании из ЕС, Польша осталась последней страной, со своей валютой.
ПС - поправка, болгары и прибалты, тоже вроде как сохранили свои валюты.
[Исправлено: Эл-починно, 02.11.2024 - 19:58]
сайлау курманов:
Я извиняюсь за свою неосведомленость
Я извиняюсь за свою неосведомленость
Ничего особенного, не очевидный факт, а так после выхода Великобритании из ЕС, Польша осталась последней страной, со своей валютой.
ПС - поправка, болгары и прибалты, тоже вроде как сохранили свои валюты.
[Исправлено: Эл-починно, 02.11.2024 - 19:58]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6137
Чинш, кауция и свобода передвижения - Костанаец о Варшаве, отношении поляков к коммунизму и других моментах своей жизни в Польше
Отправлено: 02.11.24 - 19:16
Цитата:
В Прибалтике лет 10 как евро, в Латвии точно
Эл-починно:
сохранили свои валюты
сохранили свои валюты
В Прибалтике лет 10 как евро, в Латвии точно
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