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"Костанайская команда по биатлону - самая нищая" - Родители спортсменов просят купить базовый инвентарь. Что отвечают чиновники?
"Костанайская команда по биатлону - самая нищая" - Родители спортсменов просят купить базовый инвентарь. Что отвечают чиновники?
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