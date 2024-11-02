Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Дело в словах или людях?

Отправлено: - 10:11

"...назвать можно по-разному, однако для меня, как получателя услуг, в данном случае ничего не изменится - мое дело вовремя оплачивать коммуналку..."

...

Именно в этом и проблема. Автор в упор не хочет видеть разницу между государственной структурой под названием "домоуправление", и общественным объединением под названием "ПКСК" или "ОСИ"...

Ему всё-равно, как будет называться место, куда он платит.

Только ведь разница есть и она принципиальная.

В государственное домоуправление мы платили государству за государственную же квартиру. И государство было озабочено проблемой содержания домов в надлежащем состоянии.

В ПКСК/ОСИ квартира принадлежит жильцу. И ПКСК/ОСИ - объединение жильцов - владельцев квартир. И, по сути, те деньги, которые мы как бы платим ПКСК/ОСИ за техобслуживание, являются не просто оплатой неких услуг, а добровольными членскими взносами в фонд ПКСК/ОСИ.

И если не относиться к работе ПКСК/ОСИ чисто потребительски, а принимать посильное активное участие в жизнедеятельности своего объединения, то можно не только узнать, почему сумма является именно такой, но и влиять на её размер, влиять на выборы председателя правления и председателя ПКСК (кто не знает - разные это выборные должности), на выборы ревизионной комиссии... На собраниях решаются вопросы распределения собранных средств на те или иные цели. На это тоже можно влиять. Ваш голос может оказаться решающим в решении проблемы, куда потратить деньги - на ремонт подъезда в доме 1 или на ремонт крыши в доме 2... К примеру.

И чем раньше основная масса владельцев квартир это поймёт, тем быстрее наладится работа этих структур.

...

Что касается специалистов, то тут я согласен с автором в той части, что их действительно не хватает. Во всех сферах нашей жизни.

Но тут "спасибо" надо сказать нашему же бывшему президенту. Именно его кадровая и национальная политика привели к тому, что из страны массово начали уезжать специалисты. В самом широком смысле этого слова.

А "гениальная" идея ныне действующей министерши труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповой "защитить" население от работающих пенсионеров, которые, по её мнению, отнимают деньги у других, "нагло" позволяя себе получать и пенсию, и зарплату, приведёт к тому, что квалифицированных и опытных кадров на рабочих местах станет ещё меньше.

То есть, в школах и д/садах станет ещё меньше учителей и воспитателей, в больницах станет ещё меньше врачей и медсестёр, в коммуналке - ещё меньше слесарей...

Список можно составить длинный...

...

Жить становится всё весельше и весельше...