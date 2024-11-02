Забудем на время о «совках» и «несовках». Вспомним только элементарную арифметику. При пуске отдельных домов в автономное плавание нужно больше бухгалтеров и кое-кого еще, кому надо бы платить. Причем эти все должны быть относительно честными, компетентными и желающими заниматься соответствующей работой. Читать новость
"...назвать можно по-разному, однако для меня, как получателя услуг, в данном случае ничего не изменится - мое дело вовремя оплачивать коммуналку..." ... Именно в этом и проблема. Автор в упор не хочет видеть разницу между государственной структурой под названием "домоуправление", и общественным объединением под названием "ПКСК" или "ОСИ"... Ему всё-равно, как будет называться место, куда он платит. Только ведь разница есть и она принципиальная. В государственное домоуправление мы платили государству за государственную же квартиру. И государство было озабочено проблемой содержания домов в надлежащем состоянии. В ПКСК/ОСИ квартира принадлежит жильцу. И ПКСК/ОСИ - объединение жильцов - владельцев квартир. И, по сути, те деньги, которые мы как бы платим ПКСК/ОСИ за техобслуживание, являются не просто оплатой неких услуг, а добровольными членскими взносами в фонд ПКСК/ОСИ. И если не относиться к работе ПКСК/ОСИ чисто потребительски, а принимать посильное активное участие в жизнедеятельности своего объединения, то можно не только узнать, почему сумма является именно такой, но и влиять на её размер, влиять на выборы председателя правления и председателя ПКСК (кто не знает - разные это выборные должности), на выборы ревизионной комиссии... На собраниях решаются вопросы распределения собранных средств на те или иные цели. На это тоже можно влиять. Ваш голос может оказаться решающим в решении проблемы, куда потратить деньги - на ремонт подъезда в доме 1 или на ремонт крыши в доме 2... К примеру. И чем раньше основная масса владельцев квартир это поймёт, тем быстрее наладится работа этих структур. ... Что касается специалистов, то тут я согласен с автором в той части, что их действительно не хватает. Во всех сферах нашей жизни. Но тут "спасибо" надо сказать нашему же бывшему президенту. Именно его кадровая и национальная политика привели к тому, что из страны массово начали уезжать специалисты. В самом широком смысле этого слова. А "гениальная" идея ныне действующей министерши труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповой "защитить" население от работающих пенсионеров, которые, по её мнению, отнимают деньги у других, "нагло" позволяя себе получать и пенсию, и зарплату, приведёт к тому, что квалифицированных и опытных кадров на рабочих местах станет ещё меньше. То есть, в школах и д/садах станет ещё меньше учителей и воспитателей, в больницах станет ещё меньше врачей и медсестёр, в коммуналке - ещё меньше слесарей... Список можно составить длинный... ... Жить становится всё весельше и весельше...
Цитата//назовите вы стринги шортами, задница все равно будет голой.//
А, дед то - ШАЛУНИШКА выходит.
Цитата//Что на это скажет статистика?//
Думаю- ничего не скажет- статистика, как и выборы- в Казахстане - они почти РУЧНЫЕ или КАРМАННЫЕ.
Цитата://умело вести танки, становится ли больше?//
Токаев уже ОЗАБОТИЛСЯ этим - следующий 2025 год - год РАБОЧИХ специальностей, и лишь бы его подчинённыеПРИВЫЧНО не превратили это в очередную имиджевую АКЦИЮ или ПОКАЗУХУ ради той же красивой СТАТИСТИЧЕСКОЙ отчётности.
Забудем на время о «совках» и «несовках». Вспомним только элементарную арифметику. При пуске отдельных домов в автономное плавание нужно больше бухгалтеров и кое-кого еще, кому надо бы платить. Причем эти все должны быть относительно честными, компетентными и желающими заниматься соответствующей работой. Если нашли таковых - и слава Богу. Да только, судя по нашим общедомовым собраниям, энергичных и компетентных, да еще желающих впрячься, не так уж много. Так чего же вы шумите, если сами не готовы взяться за дело?
Вот на днях приехала из златоуста, своей исторической родины. Там всё застряло в примерно 2000 годах.. изменений ноль. раньше не обращала внимания никогда к сфере работы ЖКХ. Сейчас задалась вопросом сравнения Там до сих пор работает ГУ по обслуживанию жилого фонда,а затем привлекают аффилированных к себе частных ООО, дичь полнейшая! Оплата идёт всё в куче тепло, вода, мусор и т.д. Кругом грязь.. Сестра оплачивает за ком услуги 12000 т.рублей при зарплате одной ставки учителя 15000 т.рублей..приходиться подрабатывать что бы выжить..вот как жить людям? И все молчат! Работать некому! Город перекопан ...только начали ремонт теплотрасс...Жесть.. Центральные улицы заросли репейником о том что это надо косить вообще понятия не имеют..сестра говорит что никому ничего не надо.. . За то призывы защищать родину за 2000000 рублей на каждом углу! Разве родину защищают за деньги хочется спросить? Нафоткала всего...
Я ЖИВУ в своем доме, мое КСК -это я и мои соседи. Так почему же жителям высотки и многоквартирный Домов кто-то должен приходит и делать со стороны. На улице дичайший капитализм, а жители еще ждут от кого-то помощи
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