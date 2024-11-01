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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 899 из 899«1...897898899
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3620
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 19:21
#13471
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Цитата:
saba:
. А так насчёт экологии, я всегда говорил, уберите из экосистемы человека и будет вам счастье

В принципе моя мысль, уничтожив человека, мир сного станет тем, чем он был!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3620
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 19:23
#13472
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Хотя Коровы тоже должны быть в теме! От ни вреда не меньше. 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6135
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 19:24
#13473
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Цитата:
Эл-починно:
Вы же так же должны были быть в курсе, что на Украине уже находились военные базы США и Англии. По ни по первым и был нанесён удар. Потом, вы же человек логический. Как незаконный переворот власти, повлиял на это.

Откуда у Вас сведения про какие то базы США и Англии. Их к вашему сведению до сих пор там нет! Биолаборатории были, но они были и в Казахстане,это повод вводить войска? Любой переворот незаконен, в том числе и тот. который привёл к созданию той страны в которой мы с Вами прожили большую часть жизни. Весь этот майдан совершил конечно большую ошибку, что не подождал всего несколько дней, когда по договорённости Янукович должен был уйти. Эмоции возобладали, также эмоции были и в том Законе о языках, который ввели сразу после бегства Януковича, но ведь его потом дезавуировали. просто российская пропаганда об этом не упоминает.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3620
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 19:27
#13474
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Цитата:
saba:

Ну как Вам день? Если что, не всегда свободен. но по возможности, скоротю. :lol:
ПС- у меня просто выходной сегодня.

[Исправлено: Эл-починно, 01.11.2024 - 20:30]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3620
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 19:31
#13475
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Цитата:
saba:
Их к вашему сведению до сих пор там нет!

Я бы сказал уже нет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6135
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 19:35
#13476
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Цитата:
Эл-починно:
Хотя Коровы тоже должны быть в теме!

А они всегда в теме, по совокупности воздействие КРС и МРС на атмосферу более губительно чем весь автопарк Земли. Правда недавно прочитал ,что озоновая дыра над Антарктидой начала затягиваться. Может и не от выбросов всё это?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6135
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 19:45
#13477
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Цитата:
Эл-починно:
Ну как Вам день? Ес

Хорошо! Ещё и Скептик из подполья вышел, просто райский сад.именины сердца!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3620
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 20:15
#13478
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Цитата:
saba:
Хорошо!

Ну тогда я спокоен. :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
930
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.11.24 - 09:21
#13479
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Цитата:
saba:
А так очень интересно смотреть, как пропаганда на человека действует, особенно если человек в неё свято верит!

смотреть любопытно это вы верно сказали, но в данном случае пропаганда не действует, она просто соответствует уже имеющемуся содержимому. а содержимое типичное совково-старческо-маразматичское с претензией. вам конкретно оно интересно? сочувствую! мне нет.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5946
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.11.24 - 09:38
#13480
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Цитата:
saba:
А Вы Н.В. Гоголя почитайте, как относились жители Малороссии к "москалям" и "кацапам"! Рассказы его про Малороссию. Вот например рассказ"Иван Федорович Шпонька и его тётушка", как там его сосед Григорий Сторченко отзывается о "проклятых кацапах". Н.В. Гоголь умер в 1852 году если что!


Цитата:
Эл-починно:
А зачем, мне и школьной программы хватило! И кинематографа. Или там что то про украинцев есть?


Ну шо, будем далее выводить отдельных сказочников на чистую воду, выставившего картину, мол идёт 1894 год и до изобретения украинцев осталось 20 лет.

Подробнее здесь:

Иван Алексеевич Бунин русский писатель, поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе, в 1898 году в рассказе Казацким ходом, про малороссов (украинцы - хохлы) писал, процитирую его, пожалуйста:

И.А.Бунин: Хохлы мне очень понравились с первого взгляда. Я сразу заметил резкую разницу, которая существует между мужиком-великороссом и хохлом. Наши мужики — народ по большей части изможденный, в дырявых зипунах, в лаптях и онучах, с исхудалыми лицами и лохматыми головами. А хохлы производят отрадное впечатление: рослые, здоровые и крепкие, смотрят спокойно и ласково, одеты в чистую, новую одежду...

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 02.11.2024 - 10:50]

[Исправлено: Kairat stayer, 02.11.2024 - 11:01]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6135
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.11.24 - 09:44
#13481
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Цитата:
Kairat stayer:

Девятку только в дате на восьмерку переменить надо, а то в самом деле будут считать, что и в СССР украинцев не было
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5946
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.11.24 - 09:49
#13482
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Цитата:
Kairat stayer:
И.А.Бунин: А хохлы производят отрадное впечатление: рослые, здоровые и крепкие, смотрят спокойно и ласково, одеты в чистую, новую одежду...


Во как, тогда в 1898 году - сытый, опрятный, чистый малоросс и измождённый великоросс. Пусть первые живут как хотят, в ЕС и НАТО вступают, это их внутренние дела :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5946
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.11.24 - 09:52
#13483
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Цитата:
saba:
Девятку только в дате на восьмерку переменить надо, а то в самом деле будут считать, что и в СССР украинцев не было


Спасибо исправил, только сказочники и "грамотеи", могут так подумать :lol: :lol: :lol: .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6135
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.11.24 - 10:16
#13484
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Прикол, Россия оштрафовала Гугл на 2,5 дециллиона долларов, как посчитали экономисты это больше чем есть денег во всём мире! Дальше будет больше?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3620
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.11.24 - 11:53
#13485
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Ох уж мне эти сказочники!!! :lol:

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