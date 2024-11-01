Отправлено: - 19:24

Эл-починно:

Вы же так же должны были быть в курсе, что на Украине уже находились военные базы США и Англии. По ни по первым и был нанесён удар. Потом, вы же человек логический. Как незаконный переворот власти, повлиял на это.

Цитата:Откуда у Вас сведения про какие то базы США и Англии. Их к вашему сведению до сих пор там нет! Биолаборатории были, но они были и в Казахстане,это повод вводить войска? Любой переворот незаконен, в том числе и тот. который привёл к созданию той страны в которой мы с Вами прожили большую часть жизни. Весь этот майдан совершил конечно большую ошибку, что не подождал всего несколько дней, когда по договорённости Янукович должен был уйти. Эмоции возобладали, также эмоции были и в том Законе о языках, который ввели сразу после бегства Януковича, но ведь его потом дезавуировали. просто российская пропаганда об этом не упоминает.