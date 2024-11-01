Re: "Смогут выборочно наказывать неугодных" -...

Отправлено: - 22:09

При капитализме прюрализма нет и не будет. Сказки! Кто оплачивает тот и танцует девочку. Родился в СССР, получил отличное можно сказать превосходное образование! Бесплатно! Никому в мире это и не снилось, мне есть с чем сравнить. Жил в европе, в хвалёной германии, первое время конечно удивляло, потом вспомнил уроки истории, и всё стало по местам!