Эл-починно: Вы же так же должны были быть в курсе, что на Украине уже находились военные базы США и Англии. По ни по первым и был нанесён удар. Потом, вы же человек логический. Как незаконный переворот власти, повлиял на это.
Откуда у Вас сведения про какие то базы США и Англии. Их к вашему сведению до сих пор там нет! Биолаборатории были, но они были и в Казахстане,это повод вводить войска? Любой переворот незаконен, в том числе и тот. который привёл к созданию той страны в которой мы с Вами прожили большую часть жизни. Весь этот майдан совершил конечно большую ошибку, что не подождал всего несколько дней, когда по договорённости Янукович должен был уйти. Эмоции возобладали, также эмоции были и в том Законе о языках, который ввели сразу после бегства Януковича, но ведь его потом дезавуировали. просто российская пропаганда об этом не упоминает.
А они всегда в теме, по совокупности воздействие КРС и МРС на атмосферу более губительно чем весь автопарк Земли. Правда недавно прочитал ,что озоновая дыра над Антарктидой начала затягиваться. Может и не от выбросов всё это?
saba: А так очень интересно смотреть, как пропаганда на человека действует, особенно если человек в неё свято верит!
смотреть любопытно это вы верно сказали, но в данном случае пропаганда не действует, она просто соответствует уже имеющемуся содержимому. а содержимое типичное совково-старческо-маразматичское с претензией. вам конкретно оно интересно? сочувствую! мне нет.
saba: А Вы Н.В. Гоголя почитайте, как относились жители Малороссии к "москалям" и "кацапам"! Рассказы его про Малороссию. Вот например рассказ"Иван Федорович Шпонька и его тётушка", как там его сосед Григорий Сторченко отзывается о "проклятых кацапах". Н.В. Гоголь умер в 1852 году если что!
Цитата:
Эл-починно: А зачем, мне и школьной программы хватило! И кинематографа. Или там что то про украинцев есть?
Ну шо, будем далее выводить отдельных сказочников на чистую воду, выставившего картину, мол идёт 1894 год и до изобретения украинцев осталось 20 лет.
Иван Алексеевич Бунин русский писатель, поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе, в 1898 году в рассказе Казацким ходом, про малороссов (украинцы - хохлы) писал, процитирую его, пожалуйста:
И.А.Бунин: Хохлы мне очень понравились с первого взгляда. Я сразу заметил резкую разницу, которая существует между мужиком-великороссом и хохлом. Наши мужики — народ по большей части изможденный, в дырявых зипунах, в лаптях и онучах, с исхудалыми лицами и лохматыми головами. А хохлы производят отрадное впечатление: рослые, здоровые и крепкие, смотрят спокойно и ласково, одеты в чистую, новую одежду...
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