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≡ Что изменится или может измениться в Казахстане и мире с наступлением ноября
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50398
Что изменится или может измениться в Казахстане и мире с наступлением ноября
Отправлено: 01.11.24 - 13:58
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Возможное подорожание автостраховки, изменения в правилах безналичных платежей, необходимость сменить резину на транспорте на зимнюю, новые правила въезда в Евросоюз. Подробнее обо всем этом - в обзоре.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15495
Re: Что изменится или может измениться в Казахстане и мире с...
Отправлено: 01.11.24 - 13:58
#1
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Цитата:
его авторы намерены улучшить систему "бонус-малус"

Ну тут ошибка в название, это очевидно. Называется он так : бонус-шмонус.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6686
Re: Что изменится или может измениться в Казахстане и мире с...
Отправлено: 01.11.24 - 19:57
#2
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Цитата:
Vit:
ошибка в название,


Конечно, ошибка: - как обычно - шарик-малик.
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