Отправлено: - 16:27

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Цитата:Ну, я же не сказал, что они умные. Но - не дураки, причём - хитро-опые, это точно.Вот вам пример:..."‘Оружие уже не наше’ - Пентагон разрешил (https://t.me/skabeeva/32263) украинцам убивать солдат КНДР американским оружием на территории Курской области и на Украине.- Могут ли украинцы сейчас использовать американское оружие для обстрела северокорейских войск? Должны ли северокорейские войска ожидать, что по ним будут вести огонь из американского оружия, если они прибудут в Курск или на Украину?- Мы обеспокоены тем, что Россия намерена использовать эти силы в боевых действиях против украинцев или, по крайней мере, поддерживать боевые действия против украинцев в Курской области. Что касается использования оружия, то, прежде всего, я бы хотел подчеркнуть, что оружие и возможности, которые Соединённые Штаты и другие международные партнёры предоставили Украине, — это украинское оружие и украинские возможности. И мы ясно дали понять, что Украина может использовать эти возможности для защиты своей суверенной территории от угроз."...Мне эта новость нравится. Ведь, казалось бы...Идёт война. Не первая в этом мире.И никого никогда не волновало, чьё оружие используют стороны...И никого никогда не волновало, кто воюет на фронтах, представители каких стран......В этом конфликте Россия не скрывает, когда к ней приезжают добровольцы из разных стран мира. Скорее, наоборот - гордится этим и использует в своей пропаганде своей правоты. Запад, напротив, всячески скрывает своё непосредственное участие в боевых действиях. И открещивается от своих вояк, когда те погибают или попадают в плен. Типа - сами виноваты, никто их туда не посылал. Я именно о кадровых военных говорю, оставляя за скобками обычных наёмников, приезжающих на Украину "на сафари", поохотиться за русскими (в общем понимании этого слова)....А здесь они сразу и продемонстрировали свой страх перед северокорейской армией. Ведь не за украинских же солдат оне так переживают, правда? 😊 И в то же время отмазываются от использования СВОЕГО оружия против именно северокорейских солдат. С чего бы, а? 😊