НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 898 из 899«1...896897898899»
Ответить Новый топик
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3618
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 16:04
#13456
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
У нас свобода слова

Свобода, того что можно сказать. Мой комментарий выше в одноклассниках прошёл цензуру, а тут нет. Вот и вся ваша свобода слова. :lol:
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1785
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 16:07
#13457
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:

Напрасно вы на них время тратите.
В их примитивной чёрно-белой картинке мира все жители территории под названием Украина - абсолютно одинаковые.
Мысль о том, что Россия там воюет против нацистов, освобождая от их власти нормальных жителей Украины, для них слишком сложна.
Им легче думать, что Россия просто хочет завоевать чужую территорию.
Их так западная пропаганда учит. А ей они верят беспрекословно. :-)
Такой посыл думать не заставляет.
...
Примерно подобное советский народ проходил в середине прошлого века. Практически для любого советского человека все немцы были фашистами. Немногие знали и понимали про антифашистов...
Так и сейчас у некоторых наших форумчан получается.
Раз Россия объявила, что воюет против неонацизма, а неонацизм - на Украине, значит, ВСЕ украинцы - нацисты.
А поскольку на западе украинцев объявили "безвинной жертвой агрессии", то кто-то же должен быть фашистом...
Остаётся обвинять в фашизме Россию. :-)
До этого даже их "учителя" на западе не додумались. Ибо там вся пропаганда на дураков рассчитана, но сами они не дураки.
Знают, что Россия и фашизм, это как США и коммунизм, НАТО и мир...
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3618
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 16:14
#13458
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
но сами они не дураки.

Вот тут опять таки гложут смутные сомнения! :lol:
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1785
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 16:27
#13459
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:

:-) Ну, я же не сказал, что они умные. Но - не дураки, причём - хитро-опые, это точно.
Вот вам пример:
...
"‘Оружие уже не наше’ - Пентагон разрешил (https://t.me/skabeeva/32263) украинцам убивать солдат КНДР американским оружием на территории Курской области и на Украине.
- Могут ли украинцы сейчас использовать американское оружие для обстрела северокорейских войск? Должны ли северокорейские войска ожидать, что по ним будут вести огонь из американского оружия, если они прибудут в Курск или на Украину?
- Мы обеспокоены тем, что Россия намерена использовать эти силы в боевых действиях против украинцев или, по крайней мере, поддерживать боевые действия против украинцев в Курской области. Что касается использования оружия, то, прежде всего, я бы хотел подчеркнуть, что оружие и возможности, которые Соединённые Штаты и другие международные партнёры предоставили Украине, — это украинское оружие и украинские возможности. И мы ясно дали понять, что Украина может использовать эти возможности для защиты своей суверенной территории от угроз."
...
Мне эта новость нравится. Ведь, казалось бы...
Идёт война. Не первая в этом мире.
И никого никогда не волновало, чьё оружие используют стороны...
И никого никогда не волновало, кто воюет на фронтах, представители каких стран...
...
В этом конфликте Россия не скрывает, когда к ней приезжают добровольцы из разных стран мира. Скорее, наоборот - гордится этим и использует в своей пропаганде своей правоты. Запад, напротив, всячески скрывает своё непосредственное участие в боевых действиях. И открещивается от своих вояк, когда те погибают или попадают в плен. Типа - сами виноваты, никто их туда не посылал. Я именно о кадровых военных говорю, оставляя за скобками обычных наёмников, приезжающих на Украину "на сафари", поохотиться за русскими (в общем понимании этого слова).
...
А здесь они сразу и продемонстрировали свой страх перед северокорейской армией. Ведь не за украинских же солдат оне так переживают, правда? 😊 И в то же время отмазываются от использования СВОЕГО оружия против именно северокорейских солдат. С чего бы, а? 😊
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
928
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 16:27
#13460
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Напрасно вы на них время тратите

Истину глаголет дядька. Еще бы сам своему совету последовал цены бы ему не было.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3618
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 17:01
#13461
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно я, но и Кустанайцы похоже давно за город не выезжают. А ведь как хорошо по степи просто прогуляться, в лесок зайти.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6133
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 18:39
#13462
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
взаимно

Так я не болею за тех кто ворвался в чужую страну с бомбами и ракетами, так что взаимность не канает!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6133
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 18:46
#13463
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Еще бы сам своему совету последовал цены бы ему не было.

Нет без него скучно! Скептик был пару недель в пользователях, некому было интересы России отстаивать, так сразу неинтересно стало. Правда называть суверенное государство территорией ,как бы комильфо. А так очень интересно смотреть, как пропаганда на человека действует, особенно если человек в неё свято верит!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3618
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 18:52
#13464
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
очень интересно смотреть, как пропаганда на человека действует, особенно если человек в неё свято верит!

Тоже взаимно, очень интересно смотреть, как на людей методички действуют, которые дважды два сложить в политике не в состоянии.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6133
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 18:53
#13465
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
освобождая от их власти нормальных жителей Украины,

Так Соловьёв сказал там нормальных не осталось! Все кто хотел уже переехали в Россию, остальных бомбить так в Харькове, чтобы вещи в руки и пешком в Западную Европу.Харьков если что миллионный город. Если кто скажет что Соловьев отражает только своё мнение. тогда почему правительство РФ выделило на СМИ более 100 млрд.рублей. Видимо всё устраивает в его эскападах власть РФ.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6133
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 19:01
#13466
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
как на людей методички действуют

Меня поражают люди, которые легко поддаются различным шаблонам, все так говорят, причём с обеих сторон про какие то методички! Где Вы видели какие либо методички в Костанае? Я возможно и не могу сложить эти пресловутые дважды два в политике. но то что я вижу меня не устраивает, я и пишу только об этом! картинки не выставляю, чьи либо, ориентируюсь на разные источники информации, как личные, так и общедоступные. Я смотрю и российское тв , смотрю и телеканал "Дождь", смотрю Дойче Велле на русском, Нехту и Беларусь 24. Я сейчас работаю сутки через двое , времени много. Кстати в отношении Скептика я ни про какие методички не упоминал. Я знаю его точку зрения и пытаюсь спорить, но никак не подозреваю его , что он действует по чьему то наущению.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3618
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 19:03
#13467
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие вот верят в зелёную энергетику, электрокары. А то что это только начало пиз....ца есть, никто почему то не думает. И только хлопают с умиляющими лицами, в ладоши. А ведь день расплаты придёт, когда всё всплывёт. От сборки этих батарей, до утилизации их в третьих странах. Но пока Европа в "шоколаде" всех всё устраивает!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6133
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 19:10
#13468
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вся суть в том, что мы воспринимаем эту войну как войну не всамоделишную, так войнушка по телевизору. Читал комментарии после того как ФАБ российский попал в многоквартирный дом в Харькове. одна россиянк пишет: Это же война. ничего страшного, потерпите". А жительница Харькова отвечает:"Приезжайте ко мне в гости , потерпим вместе"! Ответа почему то не последовало!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3618
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 19:13
#13469
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
что он действует по чьему то наущению.

Вот по вам у меня совсем другие ощущения.
Вы же так же должны были быть в курсе, что на Украине уже находились военные базы США и Англии. По ни по первым и был нанесён удар. Потом, вы же человек логический. Как незаконный переворот власти, повлиял на это. Не было бы переворота, и войны не было бы. Но этот переворот не просто так произошёл, его же ведь поддержали из запада. Очевидно же!? Или?
А налицо имеем, то что имеем. Не остановив их в Донбассе, пришлось бы в Крыму тормозить. Соответственно с ещё большими потерями или жертвами. Не мне вам очевидные вещи то рассказывать.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6133
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 19:17
#13470
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Но пока Европа в "шоколаде" всех всё устраивает!

А Европа уже не в шоколаде! Я всегда говорил, что все эти зелёные технологии это игрушки для богатых бездельников. США и Китай особо не обращали на это внимания, поэтому себестоимость продукции у них была меньше, причём уже на протяжении длительного времени. а теперь ситуация изменилась, подушка безопасности прохудилась, теперь Фольксваген вынужден закрывать заводы в Германии. Теперь уже Китай начинает баловаться с "зелёными" игрушками,хотя у них это выглядит более умеренно. А так насчёт экологии, я всегда говорил, уберите из экосистемы человека и будет вам счастье. Природа восстановится и будет экологически чистой, только человека в ней не будет.
Профайл
Страница 898 из 899«1...896897898899»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: simkst

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS