Цитата:
Эл-починно:
Напрасно вы на них время тратите.
В их примитивной чёрно-белой картинке мира все жители территории под названием Украина - абсолютно одинаковые.
Мысль о том, что Россия там воюет против нацистов, освобождая от их власти нормальных жителей Украины, для них слишком сложна.
Им легче думать, что Россия просто хочет завоевать чужую территорию.
Их так западная пропаганда учит. А ей они верят беспрекословно.
Такой посыл думать не заставляет.
...
Примерно подобное советский народ проходил в середине прошлого века. Практически для любого советского человека все немцы были фашистами. Немногие знали и понимали про антифашистов...
Так и сейчас у некоторых наших форумчан получается.
Раз Россия объявила, что воюет против неонацизма, а неонацизм - на Украине, значит, ВСЕ украинцы - нацисты.
А поскольку на западе украинцев объявили "безвинной жертвой агрессии", то кто-то же должен быть фашистом...
Остаётся обвинять в фашизме Россию.
До этого даже их "учителя" на западе не додумались. Ибо там вся пропаганда на дураков рассчитана, но сами они не дураки.
Знают, что Россия и фашизм, это как США и коммунизм, НАТО и мир...