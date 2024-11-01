Отправлено: - 16:07

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Цитата:Напрасно вы на них время тратите.В их примитивной чёрно-белой картинке мира все жители территории под названием Украина - абсолютно одинаковые.Мысль о том, что Россия там воюет против нацистов, освобождая от их власти нормальных жителей Украины, для них слишком сложна.Им легче думать, что Россия просто хочет завоевать чужую территорию.Их так западная пропаганда учит. А ей они верят беспрекословно.Такой посыл думать не заставляет....Примерно подобное советский народ проходил в середине прошлого века. Практически для любого советского человека все немцы были фашистами. Немногие знали и понимали про антифашистов...Так и сейчас у некоторых наших форумчан получается.Раз Россия объявила, что воюет против неонацизма, а неонацизм - на Украине, значит, ВСЕ украинцы - нацисты.А поскольку на западе украинцев объявили "безвинной жертвой агрессии", то кто-то же должен быть фашистом...Остаётся обвинять в фашизме Россию.До этого даже их "учителя" на западе не додумались. Ибо там вся пропаганда на дураков рассчитана, но сами они не дураки.Знают, что Россия и фашизм, это как США и коммунизм, НАТО и мир...