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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 16:04
#13456
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Цитата:
Kairat stayer:
У нас свобода слова

Свобода, того что можно сказать. Мой комментарий выше в одноклассниках прошёл цензуру, а тут нет. Вот и вся ваша свобода слова. :lol:
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1784
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 16:07
#13457
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Цитата:
Эл-починно:

Напрасно вы на них время тратите.
В их примитивной чёрно-белой картинке мира все жители территории под названием Украина - абсолютно одинаковые.
Мысль о том, что Россия там воюет против нацистов, освобождая от их власти нормальных жителей Украины, для них слишком сложна.
Им легче думать, что Россия просто хочет завоевать чужую территорию.
Их так западная пропаганда учит. А ей они верят беспрекословно. :-)
Такой посыл думать не заставляет.
...
Примерно подобное советский народ проходил в середине прошлого века. Практически для любого советского человека все немцы были фашистами. Немногие знали и понимали про антифашистов...
Так и сейчас у некоторых наших форумчан получается.
Раз Россия объявила, что воюет против неонацизма, а неонацизм - на Украине, значит, ВСЕ украинцы - нацисты.
А поскольку на западе украинцев объявили "безвинной жертвой агрессии", то кто-то же должен быть фашистом...
Остаётся обвинять в фашизме Россию. :-)
До этого даже их "учителя" на западе не додумались. Ибо там вся пропаганда на дураков рассчитана, но сами они не дураки.
Знают, что Россия и фашизм, это как США и коммунизм, НАТО и мир...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 16:14
#13458
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Цитата:
Skeptic:
но сами они не дураки.

Вот тут опять таки гложут смутные сомнения! :lol:
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