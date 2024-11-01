Re: Военнослужащий сбил насмерть пешехода в Костанае, но дело...

Отправлено: - 14:15

Честно скажу, это последствия решения городских властей. Там раньше через каждые 10-15 метров были пешеходные переходы, потом часть их упразднили, а народ десятилетиями ходивший по тем переходам по привычке там и идёт. Ну и по той улице особенно возле больницы я никогда больше 30-40 км/ч не ездил, там вроде всё видно, но никогда не знаешь когда пешеход шагающий по средней аллее свернёт тебе под колёса.