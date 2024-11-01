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≡ Военнослужащий сбил насмерть пешехода в Костанае, но дело закрыли. Близкие погибшего считают это выгораживанием "своего"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50398
Военнослужащий сбил насмерть пешехода в Костанае, но дело закрыли. Близкие погибшего считают это выгораживанием "своего"
Отправлено: 01.11.24 - 14:02
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По словам Гульмиры Сагаровой, инспектор полиции сообщил, что он изъял флеш-карту видеорегистратора автомобиля, отвёз на ближайший опорный пункт и увидел, что в ней содержится информация. Оставил флешку на посту, где она пролежала до конца мая. После чего эксперт постановил: все файлы удалены.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15495
Re: Военнослужащий сбил насмерть пешехода в Костанае, но дело...
Отправлено: 01.11.24 - 14:02
#1
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Отмажут. Там закрытая структура. Трупы молодых парней с армии приходят, такие щас офицеры. Один вот недавно призывника в лоб застрелил игрался пистолетом. В Атырау или Актау. А потом удивляются почему родители не хотят сыновей в армию отправлять. Этот офицер будет грудью защищать солдат?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6123
Re: Военнослужащий сбил насмерть пешехода в Костанае, но дело...
Отправлено: 01.11.24 - 14:15
#2
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Честно скажу, это последствия решения городских властей. Там раньше через каждые 10-15 метров были пешеходные переходы, потом часть их упразднили, а народ десятилетиями ходивший по тем переходам по привычке там и идёт. Ну и по той улице особенно возле больницы я никогда больше 30-40 км/ч не ездил, там вроде всё видно, но никогда не знаешь когда пешеход шагающий по средней аллее свернёт тебе под колёса.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1639
Re: Военнослужащий сбил насмерть пешехода в Костанае, но дело...
Отправлено: 01.11.24 - 15:40
#3
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.......ситуациа получается не спроведливая,если он не виновен зачем файлы стирать с видеорегистратора и зибирать его?предоставленное видео с камер роддома не могут раскодировать, случай отмазки на лицо,с одной стороны государство создаёт отряды тер.обороны для защиты, вы гражданские идите свои жизни кладите за страну, а мы вояки будем вас убивать,а наши коллеги будут нас отмазывать так за что свою жизнь отдавать?

.....чтоб эта тер. оборона не свернула на другую дорогу....
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3607
Военнослужащий сбил насмерть пешехода в Костанае, но дело закрыли. Близкие погибшего считают это выгораживанием "своего"
Отправлено: 01.11.24 - 15:48
#4
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Цитата:
saba:
Честно скажу, это последствия решения городских властей

Вот вы вроде человек (по комментариям) уравновешенный. Вот как вы тогда умудряетесь такие неоплачиваемые (вами описанные) штрафы получать? Или может полисая не всегда справедлива? :lol: 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 01.11.2024 - 16:49]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3607
Re: Военнослужащий сбил насмерть пешехода в Костанае, но дело...
Отправлено: 01.11.24 - 16:01
#5
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//При переходе через ул. Амангельды Сакена сбил автомобиль, за рулем был капитан воинской части 6697 Серик Муканов.//
Откуда данные?
И таки да. Люди мрут и гибнут, не только от автомобилей.
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