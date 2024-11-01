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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 897 из 898«1...895896897898»
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6123
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:04
#13441
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Просто я думаю, что принижение целой нации, пусть даже Вы симпатизируете другой совершенно не делает чести Вам, пусть даже Вы хотели безобидно посмеяться.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:27
#13442
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Цитата:
saba:
Но я картинки пропагандистские сюда не таскаю, хотя возможно просто потому что не умею.

Ну во первых учиться никогда не поздно, а во вторых, где вы увидели пропаганду? Чисто информационные картинки! 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:29
#13443
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Цитата:
saba:
Просто я думаю, что принижение целой нации, пусть даже Вы симпатизируете другой совершенно не делает чести Вам, пусть даже Вы хотели безобидно посмеяться.

Мне честно до одного места, что вы там думаете. Я уважительно отношусь ко всем, кто этого достоин. 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:33
#13444
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Вы сами просили приключений!
Цитата:
saba:
Хмурое утро, ожидается хмурый день, может позитивчику кто подкинет, ну или адреналинчику тоже вариант

Что не так? 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6123
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:35
#13445
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Цитата:
Эл-починно:
Мне честно до одного места, что вы там думаете.

Грубый ответ, не ожидал подобной аргументации от Вас! Ну что же если Вы считаете что украинцы недостойны Вашего уважения, они наверное огорчатся!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6123
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:36
#13446
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Цитата:
Эл-починно:
Что не так?

Всё так, разве я жаловался. Взбодрили!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:37
#13447
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Цитата:
saba:
Всё так, разве я жаловался. Взбодрили!

Ну в чём тогда вопрос? Взбодрил или ? :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6123
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:46
#13448
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Цитата:
Эл-починно:
а во вторых, где вы увидели пропаганду? Чисто информационные картинки!

А пропаганда в том, что она повторяет главный нарратив официальной российской пропаганды, извините за тавтологию. Украинцев как национальности никогда не существовало, государство создано из российских земель, а следовательно украинцев выгнать, государство ликвидировать, а земли "вернуть" России.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:54
#13449
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Цитата:
saba:
А пропаганда в том,

А вы своей пропаганды не видите? ;-)
Я нейтрально выразил своё мнение, а вы уже какие то выводы сделали? :-x
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6123
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:55
#13450
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Поэтому советую сходить в поликлинику. У Вас повышенный уровень кровожадности,это заболевание обычно проходит бессимптомно для хозяина вируса! :-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:59
#13451
Комментарий удален модератором.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 15:03
#13452
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Цитата:
saba:
Поэтому советую сходить в поликлинику. У Вас повышенный уровень кровожадности,это заболевание обычно проходит бессимптомно для хозяина вируса!

Ну что тут можно ещё сказать - взаимно!!! :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5942
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 15:36
#13453
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На латинском языке делириум тременс означает белая горячка, все персонажи вымышленные.

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 15:52
#13454
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Во как психиатры к психологам в прибавку! 8-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5942
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 15:57
#13455
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Цитата:
Эл-починно:
Во как психиатры к психологам в прибавку!


У нас свобода слова в приоритете милорд или как там у вас сэр, гер и.т.д. :lol: :lol: :lol:
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Страница 897 из 898«1...895896897898»
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