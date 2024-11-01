Отправлено: - 14:27

saba:

Но я картинки пропагандистские сюда не таскаю, хотя возможно просто потому что не умею.

Цитата:Ну во первых учиться никогда не поздно, а во вторых, где вы увидели пропаганду? Чисто информационные картинки!