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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:04
Просто я думаю, что принижение целой нации, пусть даже Вы симпатизируете другой совершенно не делает чести Вам, пусть даже Вы хотели безобидно посмеяться.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:27
Цитата:
Ну во первых учиться никогда не поздно, а во вторых, где вы увидели пропаганду? Чисто информационные картинки!
saba:
Но я картинки пропагандистские сюда не таскаю, хотя возможно просто потому что не умею.
Но я картинки пропагандистские сюда не таскаю, хотя возможно просто потому что не умею.
Ну во первых учиться никогда не поздно, а во вторых, где вы увидели пропаганду? Чисто информационные картинки!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:29
Цитата:
Мне честно до одного места, что вы там думаете. Я уважительно отношусь ко всем, кто этого достоин.
saba:
Просто я думаю, что принижение целой нации, пусть даже Вы симпатизируете другой совершенно не делает чести Вам, пусть даже Вы хотели безобидно посмеяться.
Просто я думаю, что принижение целой нации, пусть даже Вы симпатизируете другой совершенно не делает чести Вам, пусть даже Вы хотели безобидно посмеяться.
Мне честно до одного места, что вы там думаете. Я уважительно отношусь ко всем, кто этого достоин.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:33
Вы сами просили приключений!
Цитата:
Что не так?
Цитата:
saba:
Хмурое утро, ожидается хмурый день, может позитивчику кто подкинет, ну или адреналинчику тоже вариант
Хмурое утро, ожидается хмурый день, может позитивчику кто подкинет, ну или адреналинчику тоже вариант
Что не так?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:35
Цитата:
Грубый ответ, не ожидал подобной аргументации от Вас! Ну что же если Вы считаете что украинцы недостойны Вашего уважения, они наверное огорчатся!
Эл-починно:
Мне честно до одного места, что вы там думаете.
Мне честно до одного места, что вы там думаете.
Грубый ответ, не ожидал подобной аргументации от Вас! Ну что же если Вы считаете что украинцы недостойны Вашего уважения, они наверное огорчатся!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:36
Цитата:
Всё так, разве я жаловался. Взбодрили!
Эл-починно:
Что не так?
Что не так?
Всё так, разве я жаловался. Взбодрили!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:37
Цитата:
Ну в чём тогда вопрос? Взбодрил или ?
saba:
Всё так, разве я жаловался. Взбодрили!
Всё так, разве я жаловался. Взбодрили!
Ну в чём тогда вопрос? Взбодрил или ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:46
Цитата:
А пропаганда в том, что она повторяет главный нарратив официальной российской пропаганды, извините за тавтологию. Украинцев как национальности никогда не существовало, государство создано из российских земель, а следовательно украинцев выгнать, государство ликвидировать, а земли "вернуть" России.
Эл-починно:
а во вторых, где вы увидели пропаганду? Чисто информационные картинки!
а во вторых, где вы увидели пропаганду? Чисто информационные картинки!
А пропаганда в том, что она повторяет главный нарратив официальной российской пропаганды, извините за тавтологию. Украинцев как национальности никогда не существовало, государство создано из российских земель, а следовательно украинцев выгнать, государство ликвидировать, а земли "вернуть" России.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:54
Цитата:
А вы своей пропаганды не видите?
Я нейтрально выразил своё мнение, а вы уже какие то выводы сделали?
saba:
А пропаганда в том,
А пропаганда в том,
А вы своей пропаганды не видите?
Я нейтрально выразил своё мнение, а вы уже какие то выводы сделали?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:55
Поэтому советую сходить в поликлинику. У Вас повышенный уровень кровожадности,это заболевание обычно проходит бессимптомно для хозяина вируса!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 14:59
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 15:03
Цитата:
Ну что тут можно ещё сказать - взаимно!!!
saba:
Поэтому советую сходить в поликлинику. У Вас повышенный уровень кровожадности,это заболевание обычно проходит бессимптомно для хозяина вируса!
Поэтому советую сходить в поликлинику. У Вас повышенный уровень кровожадности,это заболевание обычно проходит бессимптомно для хозяина вируса!
Ну что тут можно ещё сказать - взаимно!!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 15:36
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 15:52
Во как психиатры к психологам в прибавку!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.11.24 - 15:57
Цитата:
У нас свобода слова в приоритете милорд или как там у вас сэр, гер и.т.д.
Эл-починно:
Во как психиатры к психологам в прибавку!
Во как психиатры к психологам в прибавку!
У нас свобода слова в приоритете милорд или как там у вас сэр, гер и.т.д.
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