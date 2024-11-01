Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Военнослужащий сбил насмерть пешехода в Костанае, но дело закрыли. Близкие погибшего считают это выгораживанием "своего"
Военнослужащий сбил насмерть пешехода в Костанае, но дело закрыли. Близкие погибшего считают это выгораживанием "своего"
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 157, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 157
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать