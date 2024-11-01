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Тренер по шорт-треку подозревается в хищении 5,9 млн тенге в Костанае - прокуратура
Тренер по шорт-треку подозревается в хищении 5,9 млн тенге в Костанае - прокуратура
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