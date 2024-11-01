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≡ +7 (000). Казахстан и Россия поделили телефонные коды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50396
+7 (000). Казахстан и Россия поделили телефонные коды
Отправлено: 01.11.24 - 10:40
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За Казахстаном закреплен нижеследующий диапазон кодов: 000 – 099, 600 – 699, 700 – 799. К примеру, +7 (775), +7 (701). Оба государства также будут иметь доступ к совместно используемым диапазонам: 100–199, 800–809 и 881–899.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1541
Re: +7 (000). Казахстан и Россия поделили телефонные коды
Отправлено: 01.11.24 - 10:40
#1
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Зря,лучше бы чуть помучились,но свой код взяли. путинская Россия сейчас страна изгой и любая цифровая связь не есть хорошо. Например,у приятеля приложение в телефон на его Мерседес не получилось установить,тк немчура в коде телефона +7 заподозрила клиента из РФ и отказали.
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