Re: +7 (000). Казахстан и Россия поделили телефонные коды

Отправлено: - 10:40

Зря,лучше бы чуть помучились,но свой код взяли. путинская Россия сейчас страна изгой и любая цифровая связь не есть хорошо. Например,у приятеля приложение в телефон на его Мерседес не получилось установить,тк немчура в коде телефона +7 заподозрила клиента из РФ и отказали.