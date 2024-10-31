Отправлено: - 00:47

abaika95:

Сделайте уже выходной Смысл от этой пятницы Перенесите рабочий день на 29 в воскресенье Всеровно все пьяные придут пол дня в комп потыкают и побегут домой догонятся

Цитата:.....кто все пьяные?по себе судишь?кто не пьёт страну поднимают с колен на ноги....