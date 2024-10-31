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≡ Казахстанцы смогут выкупить арендные квартиры от государства: закон направили президенту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50394
Казахстанцы смогут выкупить арендные квартиры от государства: закон направили президенту
Отправлено: 31.10.24 - 08:59
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Среди ключевых изменений обновление категории "первоочередников", ожидающих жильё из государственного фонда. В новую категорию включены казахстанцы, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий за рубежом.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7176
Re: Казахстанцы смогут выкупить арендные квартиры от...
Отправлено: 31.10.24 - 08:59
#1
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Людям раздали жильё по причине бедности и нет возможности купить ее, однако буквально несколько лет назад получившие ключи от акима сироты и бедняки выставили онную на продажу и просят нехило заполучить миллионы. Получается простые работяги не один десяток лет тянут иппотечное ярмо,а другим вот тебе даром.. странная логика...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3587
Re: Казахстанцы смогут выкупить арендные квартиры от...
Отправлено: 31.10.24 - 22:41
#2
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В государстве с головой всё в порядке?
Как можно дать под выкуп социальное жильё? Это же бред первой инстанции. Одни пашут, не могут жильё получить, другие его нахаляву получившие продают? Что то явно не в порядку в датском государстве. Если "социальщик" выбился в люди, то пусть сам себе и покупает квартиру. А социальный фонд, должен оставаться в государственном владении и управлении. Одни уходят, другие приходят.
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