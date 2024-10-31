Re: Казахстанцы смогут выкупить арендные квартиры от...

Отправлено: - 22:41

В государстве с головой всё в порядке?

Как можно дать под выкуп социальное жильё? Это же бред первой инстанции. Одни пашут, не могут жильё получить, другие его нахаляву получившие продают? Что то явно не в порядку в датском государстве. Если "социальщик" выбился в люди, то пусть сам себе и покупает квартиру. А социальный фонд, должен оставаться в государственном владении и управлении. Одни уходят, другие приходят.