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≡ Арестованный казахстанец пожаловался на цены в изоляторе Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50394
Арестованный казахстанец пожаловался на цены в изоляторе Костаная
Отправлено: 31.10.24 - 21:40
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Мужчина жаловался на цены в магазине, расположенном на территории следственного изолятора в Костанае. Региональный департамент Комитета торговли проверил предпринимателя, который ведет свою деятельность в учреждении № 76 КУИС МВД.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4086
Re: Арестованный казахстанец пожаловался на цены в изоляторе...
Отправлено: 31.10.24 - 21:40
#1
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Видимо, лук в следственном изоляторе продукт первой необходимости!
Из продуктов был только лук? Или на всё остальное были допустимые цены?
Изолированные готовят себе пищу?
Песец (толстый пушной зверёк)! Спалился на луке!:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3587
Арестованный казахстанец пожаловался на цены в изоляторе Костаная
Отправлено: 31.10.24 - 21:49
#2
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Господи отправьте его в Хургаду, пусть там тоже так жалуется, что бы всё дешевле стало. А то продают "нелюди" в Египте, дороже, чем в аэропортах Германии. 8-) :lol:
Так ведь нельзя!!!
А по сути, за что наказали предпринимателя? В моё время там вообще магазинов не было. Радовался бы, что вообще, что купит что то может. И надбавка, или наценка - вполне разумны. Учреждение повышенного контроля и уровня безопасности, соответственно затраты на безопасность выше, чего не понятно то? 8-)
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