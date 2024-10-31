Отправлено: - 21:49

Господи отправьте его в Хургаду, пусть там тоже так жалуется, что бы всё дешевле стало. А то продают "нелюди" в Египте, дороже, чем в аэропортах Германии.Так ведь нельзя!!!А по сути, за что наказали предпринимателя? В моё время там вообще магазинов не было. Радовался бы, что вообще, что купит что то может. И надбавка, или наценка - вполне разумны. Учреждение повышенного контроля и уровня безопасности, соответственно затраты на безопасность выше, чего не понятно то?