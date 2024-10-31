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≡ Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50394
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 09:03
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Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие на электромобиле, чтобы привлечь внимание окружающих к вредоносности выхлопных газов дизельных автомобилей. Как вы считаете, стоит ли прислушаться к их совету?
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1781
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 20:31
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
надо думать о будущем.

Надо. Именно думать, а не тупо следовать рекомендациям "цивилизованных".
Чтобы потом потомкам не оставить землю, полностью загаженную отходами этой "цивилизации".
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6113
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 21:03
#16
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Цитата:
Skeptic:
Россия уже разработала

Всё передовое в мире сделала Россия, всю гадость которая загаживает мир коллективный Запад! Это просто недоразумение, что до 2022 года Россия использовала западные технологии! Слава Богу вовремя одумались и теперь использует только лучшие технологии из Китая и КНДР!
Профайл
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