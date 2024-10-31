Отправлено: - 18:18

Михаил:

Утилизация батареек- самое грязное дело, а когда их будет очень много еще и хлопотное. Давайте развивать водородные двигатели- заправляешь в машину водород, на выхлопе- вода

Цитата:С водородом тоже проблем хватает. Промышленное производство водорода - дело хлопотное, хранение - тоже, он не сжижается при обычной температуре, сколько ни сдавливай. В выхлопе вода - не тоже такое себе. Не каждой выхлопной трубе такое понравится.