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≡ Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50393
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 09:03
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Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие на электромобиле, чтобы привлечь внимание окружающих к вредоносности выхлопных газов дизельных автомобилей. Как вы считаете, стоит ли прислушаться к их совету?
Результаты опроса

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7176
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 09:03
#1
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Где-то читал о том,что в холодном климате эксплуатацию техники на батарейках не уместное занятие по причине того что последние не эффективно себя показали
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1778
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 10:37
#2
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Цитата:
сайлау курманов:

Именно так.
Кроме того, в комплексе (от добычи сырья для их производства до процесса утилизации) все эти "продвинутые" технологии наносят экологии в разы больше вреда, нежели использование бензина/дизеля/газа
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24793
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 11:31
#3
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Электромобили это не про экологию, это про "гадить в другом месте", не у себя дома. Самые грязные компоненты будут производить и утилизировать страны третьего мира, а богатые страны будут кататься без выхлопа. Красота :lol:
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
199
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 18:07
#4
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Утилизация батареек- самое грязное дело, а когда их будет очень много еще и хлопотное. Давайте развивать водородные двигатели- заправляешь в машину водород, на выхлопе- вода
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24793
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 18:18
#5
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Цитата:
Михаил:
Утилизация батареек- самое грязное дело, а когда их будет очень много еще и хлопотное. Давайте развивать водородные двигатели- заправляешь в машину водород, на выхлопе- вода

С водородом тоже проблем хватает. Промышленное производство водорода - дело хлопотное, хранение - тоже, он не сжижается при обычной температуре, сколько ни сдавливай. В выхлопе вода - не тоже такое себе. Не каждой выхлопной трубе такое понравится.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
199
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 18:18
#6
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Несколько мощных взрывов прогремело на заводе по переработке аккумуляторов в городе Фредериксон в штате Миссури США, сообщает Fox News. После произошедшего на предприятии начался крупный пожар, в воздух поднялся плотный токсичный дым. Сотрудников завода и живущих поблизости людей эвакуировали в срочном порядке. При тушении пожара используется биоразлагаемая пена. Причина произошедшего не называется. По данным The Independent, инцидент произошел на заводе Critical Mineral Recovery. Он считается одним из крупнейших предприятий по переработке литий-ионных аккумуляторов в мире.- Вот от таких заводов Запад в ближайшее время будет избавляться, поставляя нам "передовые" технологии
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
199
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 18:20
#7
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А вот для этого нужны заводы по производству в Арктике- там это все гораздо легче сделать- и воду для расщепления получить и водород сжать до жидкого состояния. Тока денюшки нужны солидные
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
199
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 18:22
#8
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В Сингапуре- ездят автобусы на водороде
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3583
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 19:26
#9
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А что с Коровами делать будем? - //По данным ООН (Food and Agricultural Organisation - FAO), коровья отрыжка и испускание газов составляет, по меньшей мере, 4% всех выбросов парниковых газов. На долю коров приходится две трети попадающего в атмосферу аммиака и одна треть метана, который вызывает перегрев атмосферы// :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6682
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 19:36
#10
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Цитата:
Эл-починно:
что с Коровами делать будем?


Наверное, в первую очередь - Индия виновата.
Мы то её быстро на согым зарежем, если что.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6682
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 19:42
#11
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Цитата:
Skeptic:
"продвинутые" технологии н


И отработанный атом нужно утилизировать и ВЭИ тоже - ненадёжны и ГРЭС - тоже(вода может кончиться или Китай запрудит) и ТЭЦ-опасны с выбросами, и бензин, дизель - тоже выхлопы и батарейки - утилизировать.
Самый лучший и безопасный и экологически чистый транспорт- лошадь и верблюд.
Скоро ИИ вкупе с принтерами 3Д - будут их создавать.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2090
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 19:58
#12
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Читаю комментарии крепостных и поражаюсь как они отстаивают интересы соседней бензоколонки.Электромобиль для них как кость в горле. Нефти по большому счёту осталось не так уж много...надо думать о будущем.
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