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≡ Рекламу наркотиков будут закрашивать завтра в пяти городах Костанайской области. Один адрес сообщил читатель "НГ"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50393
Рекламу наркотиков будут закрашивать завтра в пяти городах Костанайской области. Один адрес сообщил читатель "НГ"
Отправлено: 31.10.24 - 15:48
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В акции могут принять участие все желающие. Сбор взавтра, 1 ноября, в 10.00. Проблема актуальная. 30 октября о граффити на гаражах, стенах и заборах в одном из гаражных кооперативов в Костанае "НГ" сообщил наш читатель.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15493
Re: Рекламу наркотиков будут закрашивать завтра в пяти городах...
Отправлено: 31.10.24 - 15:48
#1
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На следцщий день новые напишут. Так и будите бегать с краской друг за другом)
Я так понял не хотят ловить наркодилеров.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1043
Re: Рекламу наркотиков будут закрашивать завтра в пяти городах...
Отправлено: 31.10.24 - 16:00
#2
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... И опасна, и трудна...
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s
§ shootnix
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.05.20
Сообщений:
43
Re: Рекламу наркотиков будут закрашивать завтра в пяти городах...
Отправлено: 31.10.24 - 17:18
#3
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Недостаточно просто закрасить рекламу наркотиков, нужно еще обязательно на ее месте нарисовать рекламу здорового образа жизни.
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