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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42149
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.09.24 - 12:05
Цитата:
Здравствуйте.
Спасибо.
Rexyn:
Пользователю вчера вечером
Пользователю вчера вечером
Здравствуйте.
Спасибо.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.09.24 - 14:02
Цитата:
Дополню - если на картинке сообщается о событиях или фактах, ссылка тоже необходима.
111:
Или тут надо ссылки тоже вставлять?
Или тут надо ссылки тоже вставлять?
Дополню - если на картинке сообщается о событиях или фактах, ссылка тоже необходима.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42149
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.09.24 - 14:06
Цитата:
Вот на этой казалось бы сатирической картинке что привел, что бы вы сделали, если я там спросил, прикол это или правда?
А, вы ее стерли, понял теперь намек
Вставил туда ссылку..
[Исправлено: 111, 25.09.2024 - 15:09]
Тимур Гафуров:
Дополню - если на картинке сообщается о событиях или фактах, ссылка тоже необходима.
Дополню - если на картинке сообщается о событиях или фактах, ссылка тоже необходима.
Вот на этой казалось бы сатирической картинке что привел, что бы вы сделали, если я там спросил, прикол это или правда?
А, вы ее стерли, понял теперь намек
Вставил туда ссылку..
[Исправлено: 111, 25.09.2024 - 15:09]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6112
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.24 - 10:49
Здравствуйте уважаемая редакция! У меня предложение, а нельзя ли установить новое правило? Если человека переведут в пользователи, но допустим 3 полноправных пользователя сделают ходатайство за него, то досрочно вернуть звание полноправного пользователя? Я вот например практически ни в чём не согласен с Скептиком, но прямо сейчас готов ходатайствовать за него! Сложно жить без оппонента!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.24 - 11:39
Цитата:
Здравствуйте. Я считаю, что такое правило принесет больше вреда, чем пользы.
Я лично тоже уважаю Скептика. Как и многих других пользователей.
Если пользователь не согласен с удалением комментария, он всегда может мне об этом сообщить. Других вариантов нет. На сайте нет демократии, на сайте есть только правила.
saba:
Здравствуйте уважаемая редакция! У меня предложение, а нельзя ли установить новое правило?
Здравствуйте уважаемая редакция! У меня предложение, а нельзя ли установить новое правило?
Здравствуйте. Я считаю, что такое правило принесет больше вреда, чем пользы.
Я лично тоже уважаю Скептика. Как и многих других пользователей.
Если пользователь не согласен с удалением комментария, он всегда может мне об этом сообщить. Других вариантов нет. На сайте нет демократии, на сайте есть только правила.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.24 - 12:16
Вернул статусы двум пользователям, в том числе Скептику. Нарушений у них нет.
Приношу извинения - в понедельник не посмотрел статусы пользователей.
Сейчас восстановил справедливость.
Приношу извинения - в понедельник не посмотрел статусы пользователей.
Сейчас восстановил справедливость.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16910
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.24 - 12:26
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот для этого и нужна демократия тоесть общественный контроль над теми кто установил правила и тех кто администрирует
Начиная с форумов кончая государством))
Тимур Гафуров:
На сайте нет демократии
На сайте нет демократии
Цитата:
Тимур Гафуров:
Приношу извинения
Приношу извинения
Цитата:
Тимур Гафуров:
Сейчас восстановил справедливость.
Сейчас восстановил справедливость.
Вот для этого и нужна демократия тоесть общественный контроль над теми кто установил правила и тех кто администрирует
Начиная с форумов кончая государством))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6112
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.24 - 12:38
Цитата:
На всё же можно посмотреть под другим углом. Просто внести это в правила и пусть это будет не ходатайство, от которого попахивает демократией, а поручительство. Что то вроде рекомендации от проверенных большевиков кандидату в члены КПСС, там же тоже демократии не было, если я правильно помню, только демократический централизм.
Тимур Гафуров:
на сайте есть только правила.
на сайте есть только правила.
На всё же можно посмотреть под другим углом. Просто внести это в правила и пусть это будет не ходатайство, от которого попахивает демократией, а поручительство. Что то вроде рекомендации от проверенных большевиков кандидату в члены КПСС, там же тоже демократии не было, если я правильно помню, только демократический централизм.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.24 - 14:35
Цитата:
Чем за свое поручительство отвечать будете? Если, не дай бог, ваш оппонент нарушит правила уже злостно, то в режим чтения отправлять всех четверых?
saba:
Просто внести это в правила и пусть это будет не ходатайство, от которого попахивает демократией, а поручительство.
Просто внести это в правила и пусть это будет не ходатайство, от которого попахивает демократией, а поручительство.
Чем за свое поручительство отвечать будете? Если, не дай бог, ваш оппонент нарушит правила уже злостно, то в режим чтения отправлять всех четверых?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.24 - 14:37
Цитата:
Не путайте общественный контроль с волеизъявлением народа. Все-таки это разные вещи.
А контроль нужен, согласен. Критику выслушаем, ошибки (если они есть) признаем и исправим.
abaika95:
Вот для этого и нужна демократия тоесть общественный контроль над теми кто установил правила и тех кто администрирует
Вот для этого и нужна демократия тоесть общественный контроль над теми кто установил правила и тех кто администрирует
Не путайте общественный контроль с волеизъявлением народа. Все-таки это разные вещи.
А контроль нужен, согласен. Критику выслушаем, ошибки (если они есть) признаем и исправим.
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