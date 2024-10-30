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≡ Законопроект о создании "территориальной обороны" в первом чтении одобрил мажилис
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50393
Законопроект о создании "территориальной обороны" в первом чтении одобрил мажилис
Отправлено: 30.10.24 - 21:40
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Законопроектом вводятся новые для казахстанской системы обороны понятия: «формирование самообороны» и «доброволец». "Формирования самообороны образуют местные органы военного управления в период военного положения и в военное время", - отметили в мажилисе.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6112
Re: Законопроект о создании "территориальной обороны"...
Отправлено: 31.10.24 - 12:56
#15
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.Цитата:
Skeptic:
Казахстан со странами НАТО не граничит.

Это шедевр! Так перепутать, Казахстан и Россию! У нас нет врагов, да и недоброжелателей раз-два и обчёлся, в основном из российских неадекватных депутатов и пропагандистов
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16910
Законопроект о создании "территориальной обороны" в первом чтении одобрил мажилис
Отправлено: 31.10.24 - 13:57
#16
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Цитата:
saba:
Читал финских военных аналитиков.они нынешнюю войну России называют, "жизни в обмен на территории"

Какой территории? В России чё жить негде как в Исландии? Что надо экспансию проводить?
Центральная Россия пустая стоит
Урал пустой
Про Сибирь вообще молчу пустыня
Зачем им эта Украина понадобилась?
НАТО не взяли бы Украину к себе пока там тлеющий конфликт есть
Я думал Путин хитрец так и будет Донбасс держать в заложниках в Украине чтобы та не рыпалась
Нет начал войну
Для чего?
За газовую трубу обиделись? Так ее никто не трогает и США запрещают по трубам и распределителям бить
Россия к 2020му году стала чуть ли не монополистом подачи газа в Европу
Вся промышленная Европа сидела на российской игле
Такого даже СССР не мог добиться
И Путин в этой ситуации ничего лучше не придумал как отрезать от себя Европу начав войну
Теперь Европа сжиженный газ у США покупает чего те и добивались с начала нулевых
Путин кто предатель или идиот?
Так спустить в унитаз все наработки газовой политики выстраевыемые с 70ых годов это надо уметь
Путин как тот мальчик на ЕНТ котрый из 140 вопросов выбил только 1 правильный ответ якобы зная ответы на все вопросы он умышлено сделал такую выходку
Ничем другим как предательством тут и не пахнет
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