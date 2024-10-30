Цитата:
saba:
Читал финских военных аналитиков.они нынешнюю войну России называют, "жизни в обмен на территории"
Какой территории? В России чё жить негде как в Исландии? Что надо экспансию проводить?
Центральная Россия пустая стоит
Урал пустой
Про Сибирь вообще молчу пустыня
Зачем им эта Украина понадобилась?
НАТО не взяли бы Украину к себе пока там тлеющий конфликт есть
Я думал Путин хитрец так и будет Донбасс держать в заложниках в Украине чтобы та не рыпалась
Нет начал войну
Для чего?
За газовую трубу обиделись? Так ее никто не трогает и США запрещают по трубам и распределителям бить
Россия к 2020му году стала чуть ли не монополистом подачи газа в Европу
Вся промышленная Европа сидела на российской игле
Такого даже СССР не мог добиться
И Путин в этой ситуации ничего лучше не придумал как отрезать от себя Европу начав войну
Теперь Европа сжиженный газ у США покупает чего те и добивались с начала нулевых
Путин кто предатель или идиот?
Так спустить в унитаз все наработки газовой политики выстраевыемые с 70ых годов это надо уметь
Путин как тот мальчик на ЕНТ котрый из 140 вопросов выбил только 1 правильный ответ якобы зная ответы на все вопросы он умышлено сделал такую выходку
Ничем другим как предательством тут и не пахнет