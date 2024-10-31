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≡ В Казахстане 72 000 одиноких отцов. Почему их проблемы не слышны и при чем тут национальный менталитет?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50393
В Казахстане 72 000 одиноких отцов. Почему их проблемы не слышны и при чем тут национальный менталитет?
Отправлено: 31.10.24 - 13:43
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Специалисты отмечают, что ситуация, с которой сталкиваются одинокие отцы, отличается от ситуации одиноких матерей, и их бремя не менее велико. Оказавшись наедине с детьми, им необходимо взять на себя не только роль отца, но и функции матери.
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Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
26
Re: В Казахстане 72 000 одиноких отцов. Почему их проблемы не...
Отправлено: 31.10.24 - 13:43
#1
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Главное фото отца-одиночки такое жалостливое. Но он хоть получает все полагающиеся пособия. А многие женщины,которые растят детей в одиночку после развода, ничего не получают. Потому что алименты отцы платить не хотят, а государство им потворствует.
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