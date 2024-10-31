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Специалисты отмечают, что ситуация, с которой сталкиваются одинокие отцы, отличается от ситуации одиноких матерей, и их бремя не менее велико. Оказавшись наедине с детьми, им необходимо взять на себя не только роль отца, но и функции матери.