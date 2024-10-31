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В Казахстане 72 000 одиноких отцов. Почему их проблемы не слышны и при чем тут национальный менталитет?
В Казахстане 72 000 одиноких отцов. Почему их проблемы не слышны и при чем тут национальный менталитет?
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