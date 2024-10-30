Отправлено: - 13:57

saba:

Читал финских военных аналитиков.они нынешнюю войну России называют, "жизни в обмен на территории"

Цитата:Какой территории? В России чё жить негде как в Исландии? Что надо экспансию проводить?Центральная Россия пустая стоитУрал пустойПро Сибирь вообще молчу пустыняЗачем им эта Украина понадобилась?НАТО не взяли бы Украину к себе пока там тлеющий конфликт естьЯ думал Путин хитрец так и будет Донбасс держать в заложниках в Украине чтобы та не рыпаласьНет начал войнуДля чего?За газовую трубу обиделись? Так ее никто не трогает и США запрещают по трубам и распределителям битьРоссия к 2020му году стала чуть ли не монополистом подачи газа в ЕвропуВся промышленная Европа сидела на российской иглеТакого даже СССР не мог добитьсяИ Путин в этой ситуации ничего лучше не придумал как отрезать от себя Европу начав войнуТеперь Европа сжиженный газ у США покупает чего те и добивались с начала нулевыхПутин кто предатель или идиот?Так спустить в унитаз все наработки газовой политики выстраевыемые с 70ых годов это надо уметьПутин как тот мальчик на ЕНТ котрый из 140 вопросов выбил только 1 правильный ответ якобы зная ответы на все вопросы он умышлено сделал такую выходкуНичем другим как предательством тут и не пахнет